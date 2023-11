Hombre golpea con mamila la cabeza de su bebé en aeropuerto de Monterrey

A través de redes sociales, se compartió un video en el que se puede ver a una pareja con su bebé en una de las terminales del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo en Monterrey, Nuevo León; mientras la madre veía su celular, el supuesto padre golpeaba enérgicamente al menor con una mamila.

Te puede interesar: Exhiben a madre que golpea y lanza a bebé en Nuevo Laredo

El periodista Alejandro Sánchez compartió en su cuenta de X (antes Twitter), el video captado el pasado 10 de noviembre en la Terminal C del aeropuerto de Monterrey, donde un hombre de camiseta rosa, golpea la cabeza del bebé, que no tiene ninguna reacción ante el maltrato, por lo que usuarios argumentan que sea posible que esto ocurre constantemente.

“¡Indignante! Hombre golpea con mamila a un bebé en #Monterrey, Nuevo León, el pasado 10 de noviembre en la terminal C del Aeropuerto de esta ciudad. Ciudadanos piden intervención del @DIFNuevoLeon @chavacanamayor @samuel_garcias”, compartió Alejandro Sánchez.

El comunicador y los usuarios de la red social, pidieron al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León, atender con urgencia esta situación, ya que la vida del menor corre peligro estando a cargo de estos padres irresponsables que ejercen violencia en contra de su propio hijo.

“No sé quién está peor, si el que le está pegando, o el que está grabando y no hace nada, como si estuviera grabando un chiste HDSPPM” y “Desgraciadamente se sigue idealizando la maternidad y la paternidad: no cualquiera es apta o apto para traer niños al mundo, es una responsabilidad muy grande, se necesita una gran solvencia económica, psicológica, social y cultural para tener hijos”, fueron algunos de los comentarios.