El PP refuerza su rechazo a la amnistía y a los "engaños" del PSOE en una abarrotada Puerta del Sol de Madrid

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado en esta cita su contundente rechazo a los pactos del PSOE con las formaciones independentistas y le ha pedido al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que cese los "engaños" y convoque nuevas elecciones.

"España va a tener a un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios pagada con los impuestos de los españoles", ha avisado Feijóo en el marco de la manifestación en la capital, que ha sido la cita central de todas las concentraciones convocadas por los 'populares' en las plazas de las 52 capitales de provincia. El PP ha cifrado en dos millones las personas que ha logrado reunir en toda España.

En la movilización en Madrid, Feijóo ha estado arropado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el expresidente del Gobierno José María Aznar; el alcalde madrileño, José Luis Martinez-Almeida, y el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Semper, entre otros.

Durante la protesta se ha leído un manifiesto que ha llamado "defender el Estado de Derecho, protestar contra la amnistía y garantizar la igualdad de los españoles, independientemente en la comunidad autónoma en la que vivan".

NO A LA AMNISTÍA Y SÍ A LA IGUALDAD

La protesta, que se ha desarrollado bajo el lema 'No a la amnistía. Por la igualdad de los españoles', ha arrancado sobre las 12.00 horas con los dirigentes 'populares' llegando a la Puerta del Sol al ritmo de 'People have the power'.

Así, han subrayado que no se van a callar ante el "desafío a la democracia" que supone la ley de amnistía y han remarcado la necesidad de que la "indignación que sentimos" se convierta en un "clamor" que se oiga en toda España.

"Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea (UE) y, sí, también en las calles, de forma pacífica, cívica y legítima", han señalado durante la lectura del manifiesto.

Por su parte, Almeida, encargado de inaugurar el acto, ha advertido al PSOE de que "España no se rendirá" y ha pedido a los presentes "esperanza y confianza". Posteriormente, Ayuso, entre gritos de 'presidenta, presidenta', ha cargado contra el actual presidente del Gobierno en funciones por dinamitar "las reglas del juego" y someter a las instituciones, censurando que haya decidido ser "el poder ejecutivo, legislativo y judicial".

Finalmente ha llegado el turno de Feijóo, quien durante su intervención ha hecho una defensa por la unidad de España y un llamamiento a seguir manifestándose de manera pacífica. "No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado", ha apostillado.

Ante ello, ha aseverado que el PP dice "no a la amnistía, no a la impunidad, no a la desigualdad, y sí a una España de ciudadanos libres e iguales. "Ganaremos esta batalla, la de la razón, la igualdad, la ley y el Estado de Derecho", ha finalizado Feijóo.

Si bien la manifestación estaba programada para las 12.00 horas, ya sobre las 10.30 horas han comenzado a llegar los primeros manifestantes, iniciando una protesta que ha transcurrido con normalidad, bajo un ambiente pacífico y reivindicativo, con asistentes de todas las edades.

La plaza ha estado plagada de banderas de España y de la UE, y numerosas pancartas en las que se podía leer 'España en pie' o 'amnistía no', entre otras cosas. Asimismo, se han oído gritos de 'Puigdemont a prisión', 'Sánchez criminal' o 'España unida jamás será vencida'.

Tras comenzar oficialmente la movilización sobre las 12.00 horas, cuando han arrancado las intervenciones de los dirigentes 'populares', la protesta ha concluido pasadas las 13.00 horas a ritmo del himno de España. Parte de los manifestantes han aprovechado para dirigirse por las calles colindantes hacia Gran Vía, de camino a la calle Ferraz, para sumarse a las protestas convocadas frente a la sede del PSOE.

PRESENCIA DE VOX

La cita del PP en la Puerta del Sol también ha contado con la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, quien a su llegada, entre aplausos y gritos de "presidente" por algunos asistentes, ha rechazado cualquier ejercicio de "mesura" en relación a las protestas contra la amnistía.

"Ninguna tolerancia frente al golpe de estado, toda la contundencia y la movilización permanente, no solo en las calles sino en las instituciones", ha reivindicado ante los medios y ha insistido en que las movilizaciones "no pueden cesar" por que "sabemos a donde nos lleva el tramo final de este golpe". Una vez finalizado el acto, y acompañado de centenas de personas, Abascal se ha dirigido a Ferraz.

Otro de los asistentes ha sido el secretario general de Cs, Adrián Vázquez. "Hoy hacemos una pausa de la labor en Bruselas para acompañar en Madrid, y en toda España, a los millones de españoles que se sienten desamparados y humillados por el ataque de Sánchez a nuestro Estado de derecho. No estáis solos. Le vamos a parar los pies, en España y Europa.", ha expresado a través de su cuenta de X.