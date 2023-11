Netanyahu cree que "podría haber" un acuerdo de rehenes

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que "podría haber" un intercambio para la liberación de los rehenes que tienen en su poder las milicias palestinas de Gaza.

"Creo que cuanto menos diga sobre ello, aumentaré más las posibilidades de que se materialice", ha apuntado Netanyahu en declaraciones a la cadena estadounidense NBC. En cualquier caso, ha destacado que cualquier acuerdo será "resultado de la presión" militar de las fuerzas israelíes. "Si hay posibilidad de un acuerdo hablaremos de ello cuando esté ahí. Lo anunciaremos si se logra", ha señalado.

Además, Netanyahu ha asegurado que Israel ofreció entregar combustible al Hospital de Al Shifa de Ciudad de Gaza, que ha dejado de funcionar este mismo domingo tras agotarse el combustible que alimentaba sus generadores de electricidad de emergencia.

El dirigente israelí se ha referido durante el Consejo de Ministros semanal a las palabras del ministro israelí de Patrimonio, el ultraderechista Amichai Eliyahu, quien ha planteado el lanzamiento de una bomba atómica sobre la Franja de Gaza como una de las opciones militares.

"Cada palabra tiene un significado cuando se trata de diplomacia. Si no sabes, no hables. Tenemos que ser sensatos", ha apuntado Netanyahu, según recoge el diario israelí 'The Times of Isarel' en su edición digital.