Scholz rechaza un alto el fuego porque "permitiría a Hamás recuperarse"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"No creo que la petición de un alto el fuego inmediato o una pausa larga sea correcta porque significaría que Israel dejaría a Hamás recuperarse", ha afirmado Scholz durante un acto del periódico local 'Heilbronner Stimme'.

Scholz defiende en cambio "pausas humanitarias" que faciliten la entrada de ayuda humanitaria o la evacuación de ciudadanos extranjeros.

Este sábado líderes de países árabes y musulmanes reunidos en Riad han pedido detener la ofensiva militar israelí. Sin embargo, Scholz ha argumentado que "esta petición no es la del Gobierno, que está del lado de Israel".

"Israel tiene derecho a defenderse. Cumple con el Derecho Internacional. A la vez, el Gobierno israelí debe garantizar que no hay ataques de colonos judíos contra la población palestina de Cisjordania. Tiene que haber una perspectiva de solución de dos estados", ha argumentado.

En ese sentido, ha señalado que es más fácil lograr un estado palestino que no sea una amenaza para Israel si no existe Hamás. "Hamás siempre ha frustrado las iniciativas de paz porque quiere destruir al Estado de Israel y expulsar a los ciudadanos israelíes. Si no pueden hacer eso puede que haya más opciones que antes de este ataque contra Israel", ha añadido.