‘The Marvels’ decepciona en la taquilla

En esta imagen proporcionada por Disney, Iman Vellani como Ms. Marvel, de izquierda a derecha, Brie Larson como Capitana Marvel, y Teyonah Parris como la Capitana Monica Rambeau en una escena de "The Marvels". (Laura Radford/Disney-Marvel Studios vía AP) AP (Laura Radford/AP)

NUEVA YORK (AP) — Desde “Iron Man” en 2008 las películas Marvel han sido unas de las más populares en la historia del cine. Ahora, sin embargo, esa imagen de invencibilidad parece estar desapareciendo. La serie tocó un punto bajo este fin de semana con el estreno de “The Marvels”, que recaudó apenas 47 millones de dólares, según estimados difundidos el domingo.

La 33ra película del Universo Marvel, secuela de “Captain Marvel” de 2019, recaudó menos de un tercio de los 153,4 millones que recaudó su predecesor antes de llevarse 1.130 millones a nivel global.

Es poco común que una secuela caiga de manera tan pronunciada, especialmente en las películas Marvel. David A. Gross, de la firma de análisis Franchise Research Entertainment, lo calificó de “un colapso sin precedente del sector Marvel”.

La anterior película de Marvel que tuvo tan mal desempeño fue “Ant-Man”, con 57,2 millones dólares 2015. Hay otras películas que han decepcionado, pero son de otras compañías, como “Morbius” de Sony en 2022 o “Fantastic Four” de 20th Century Fox en 2015, que ganó 25,6 millones.

Pero “The Marvels” era una película a un costo de 200 millones de dólares, parte dos de un éxito excepcional de 1.000 millones de dólares. Fue excepcional en otros sentidos: Fue la primera película MCU dirigida por una mujer negra: Nia DaCosta, y tuvo tres mujeres en papeles protagónicos: Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.

La crítica no fue excelente (62% en Rotten Tomatoes) y tampoco fue muy entusiasta la reacción del público. “The Marvels” es apena las tercera película MCU que recibe una “B” del público según CinemaScore, después de “Eternals” y “Ant-Man and the Wasp: Quantamania”.

“The Marvels”, que añadió 63,3 millones a nivel internacional, podría convertirse en un punto de inflexión para MCU. A lo largo de los años, la franquicia ha ganado 33.000 millones de dólares globalmente.

Pero en momentos en que los cines y las pantallas de streaming se llenan de superhéroes, algunos analistas detectan cierta fatiga por parte de los espectadores. El jefe ejecutivo de Disney Bob Iger se preguntó si quizás el mercado estaba saturado de esos contenidos.

“En los últimos tres años y medio, el crecimiento del género se ha estancado”, escribió Gross en una nota informativa el domingo.

Por otra parte, tras dos semanas al tope de la taquilla, la película adaptada de un videojuego “Five Nights at Freddy’s” pasó a segundo lugar con 9 millones de dólares en su tercer fin de semana, y a nivel nacional lleva un acumulado de 127,2 millones.

La película de Taylor Swift “The Eras Tour” llegó de tercera con 5,9 millones de dólares al ser exhibida en 2.484 cines en su quinto fin de semana. La película lleva un acumulado de 172,5 millones a nivel nacional y 240,9 millones a nivel internacional.

“Priscilla” sobre la esposa de Elvis Presley, quedó en cuarto lugar en su segundo fin de semana, con 4,8 millones de dólares, bajando apenas un 5% con respecto al fin de semana anterior.

“Killer of the Flower Moon” recaudó 4,7 millones de dólares en su cuarto fin de semana, y lleva un total nacional acumulado de 60 millones.

“The Holdovers”, con la actuación de Paul Giamatti, se estrenó en 778 cines y recaudó 3,2 millones de dólares.

“Journey to Bethlehem” debutó recaudando con 2,4 millones de dólares al exhibirse en aproximadamente 2.000 cines.

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “The Marvels - $47 millones.

2. “Five Nights at Freddys - $9 millones.

3. “Taylor Swift: The Eras Tour - $5,9 millones.

4. “Priscilla - $4,8 millones.

5. “Killers of the Flower Moon - $4,7 millones.

6. “The Holdovers - $3,2 millones.

7. “Journey to Bethlehem - $2,4 millones.

8. “Tiger 3 - $2,3 millones.

9. “Paw Patrol: The Mighty Movie - $1,8 millones.

10. “Radical - $1,8 millones.

