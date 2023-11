“Ya se me fue el discurso”: Xóchitl Gálvez sufre desliz durante acto en el Monumento a la Revolución

La precandidata a la presidencia del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, acaparó la atención durante el acto realizado en el Monumento a la Revolución, con motivo de su informe como senadora, por un desliz en pleno discurso, pues de manera inesperada olvidó sobre lo que estaba hablando y comenzó a reírse para escudar su nerviosismo.

“Estoy aquí ante ustedes, superarme no fue sencillo, requirió valor y carácter. Pude haber claudicado muchas veces, motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso”, dijo entre risas y pena.

Acompañada por los presidentes del PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno; y PRD, Jesús Zambrano, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México llamó a la unidad del pueblo para construir un gran país donde haya paz, justicia y se combate la pobreza con programas sociales, pero sobre todo con oportunidades para todos.

“Vivimos momentos cruciales, esta es la hora de la verdad. Estoy lista para servir a mi patria donde el pueblo me lo demande”, afirmó la senadora Xóchitl Gálvez ante miles de simpatizantes reunidos en las inmediaciones al Monumento a la Revolución.

Dijo que, desde el gobierno y su partido, tratarán de atacar con mentiras, pero advirtió que no se va a dejar: “Tratarán de dividirnos, mentirán, dirán mentiras sobre nosotros, pero sobre todo mentirán sobre la realidad. No vamos a caer en su juego, pero que quede claro, tampoco nos vamos a dejar”, sentenció.

Xóchitl Gálvez aseguró que los mexicanos no quieren vivir en el pasado, sino forjarse un mejor futuro. “Basta ya de la obsesión por el pasado”, remarcó.

En su discurso de 43 minutos, con motivo de su Quinto Informe Legislativo, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México evocó a figuras históricas del PAN, PRI y PRD como Manuel Clouthier “Maquío”, Luis Donaldo Colosio y Heberto Castillo.

El PRIAN, la Esperanza de Morena. pic.twitter.com/FbjC8VKJvV — Poncho Gutiérrez (@PonchoGutz) November 12, 2023

Por otra parte, Xóchitl Gálvez reveló que hace unos días, recorrió comunidades de Guerrero devastadas por el huracán “Otis” para entregar despensas donadas por la sociedad civil y dialogar con las familias damnificadas “sin montar un espectáculo”.

“Un par de días me trasladé al puerto de Acapulco, dónde estuve un par de noches, visité muchas colonias, recorrí varias comunidades del municipio de Coyuca de Benítez. Estuve ahí sin darle aviso a la prensa y sin montar un espectáculo. Conocí de primera mano el impacto de este terrible huracán y de inmediato puse manos a la obra para sumar y llevar ayuda como una ciudadana cualquiera”.

Al final del evento, la senadora panista permaneció en el lugar más de una hora para saludar y tomarse selfies con quiénes se lo pidieron.