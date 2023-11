LO ÚLTIMO: Las noticias más recientes de la guerra entre Israel y Hamás

Los combates entre fuerzas israelíes y milicianos palestinos en torno al hospital más grande de Gaza hicieron huir a miles de personas del amplio complejo médico, aunque cientos de pacientes y otras personas desplazadas por la guerra seguían dentro, según dijeron el lunes funcionarios de salud.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el día anterior que la agencia de Naciones Unidas estaba en contacto con el hospital de Shifa, que llevaba tres días sin agua ni electricidad, y señaló que los disparos y bombardeos fuera del complejo “han agravado las circunstancias ya críticas”.

“Lamentablemente, el hospital ya no funciona como hospital”, dijo en una publicación en X, antes conocido como Twitter.

Entre los pacientes en el centro había docenas de bebés en peligro de muerte debido a la falta de electricidad, según funcionarios de salud en el lugar.

Más de dos tercios de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido de sus hogares desde que comenzó la guerra.

Israel ha centrado en Ciudad de Gaza, el núcleo urbano más grande del territorio, su campaña para aplastar a Hamás tras la letal incursión del grupo en el sur de Israel, que desencadenó la guerra.

Más de 11.000 palestinos, dos tercios de ellos mujeres y niños, han muerto desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre combatientes y civiles. Se han reportado unas 2.700 personas desaparecidas.

Al menos 1.200 personas han muerto en el lado israelí, la mayoría civiles asesinados en el ataque inicial de Hamás. Los milicianos palestinos tienen casi 240 rehenes capturados en su asalto a Israel.

A continuación, los sucesos más relevantes de la guerra en Gaza:

PRIMER MINISTRO BRITÁNICO DESTITUYE A MINISTRA DEL INTERIOR

El primer ministro británico, Rishi Sunak, destituyó a la secretaria de Interior, Suella Braverman, que provocó indignación al acusar a la policía de ser demasiado permisiva con manifestantes propalestinos.

El gobierno dijo que Braverman había dejado su puesto dentro de una reforma del gabinete el lunes.

Sunak estaba bajo una creciente presión para que despidiera a Braverman, una persona divisiva y popular entre la rama autoritaria del Partido Conservador, que gobierna el país.

En un ataque muy inusual a la policía, Braverman dijo la semana pasada que la policía de Londres estaba ignorando delitos de “turbas propalestinas”. Describió las manifestaciones que pedían un cese el fuego en Gaza como “marchas del odio”.

Manifestantes de ultraderecha chocaron el domingo con la policía en Londres. Los críticos acusaron a Braverman de contribuir a avivar las tensiones.

MUCHOS PALESTINOS HAN SALIDO DEL PRINCIPAL HOSPITAL DE GAZA, SEGÚN FUNCIONARIO ONU

EL CAIRO — Muchos palestinos desplazados y algunos pacientes han abandonado el mayor hospital de Gaza, que está rodeado por fuerzas israelíes, según un funcionario de salud de Naciones Unidas.

Hay unos 650 pacientes y heridos graves en Shifa atendidos por unos 500 trabajadores médicos, según Mohammed Zaqout, director de los hospitales gazatíes. Estimó que unos 2.500 palestinos desplazados se cobijaban en los edificios del hospital.

La cifra es un cambio significativo desde el fin de semana, cuando autoridades de salud en Gaza indicaron que unos 1.500 pacientes, otros tantos trabajadores médicos y 15.000 personas desplazadas permanecían en Shifa.

Fuerzas israelíes y milicianos de Hamás han librado intensas batallas en torno al complejo, y algunos trabajadores hospitalarios dijeron que Shifa estaba bajo asedio y los que seguían dentro se veían atrapados por el fuego israelí. Israel ha dicho que había ofrecido paso seguro a los que quisieran marcharse.

La situación en Shifa se deterioró durante el fin de semana y los médicos reportaban que el último generador se había quedado sin combustible, lo que provocó la muerte de varios pacientes, incluidos bebés prematuros.

Un funcionario de la ONU dijo el lunes que muchos de los desplazados habían abandonado el lugar y que algunas familias se habían llevado con ellos a parientes con lesiones moderadas. Los pacientes que quedaban, señaló, requerían procedimientos especiales para evacuar, como ambulancias equipadas que les llevaran a hospitales egipcios. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa.

___

El periodista de Associated Press Samy Magdy contribuyó.

ISRAEL BLOQUEA UN CANAL DE TV AFILIADO A HEZBOLLAH CON SEDE EN BEIRUT

JERUSALÉN - El gobierno israelí ha bloqueado las emisiones en su país del canal de noticias Al Mayadeen, con base en Beirut y afiliado a Hezbollah.

“Las emisiones que se identifican con el enemigo son dañinas para la seguridad del estado y deben bloquearse”, dijo el ministro de comunicaciones, Shlomo Karhi, en un comunicado conjunto con el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

El gobierno aprobó el mes pasado normas de emergencia que le permiten bloquear en tiempos de guerra las operaciones de canales extranjeros que considera hostiles al estado. Karhi también había presionado para cerrar la oficina en Israel de la cadena qatarí Al Jazeera, pero Doha lidera los esfuerzos para liberar a los rehenes capturados en el sur de Israel durante la cruenta incursión de Hamás del 7 de octubre, y el gobierno israelí no ha avanzado en esa iniciativa.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS DICE QUE SHIFA “YA NO FUNCIONA COMO HOSPITAL”

BEIRUT — El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el domingo por la noche que la agencia de la ONU estaba en contacto con el hospital de Shifa, que según dijo llevaba tres días sin electricidad ni agua.

“Los disparos y los bombardeos constantes en la zona han agravado las circunstancias ya críticas”, dijo en una publicación en X, antes conocido como Twitter. “Lamentablemente, el hospital ya no funciona como hospital”.

Varias organizaciones benéficas y humanitarias que daban apoyo al hospital de Shifa dijeron a The Associated Press dijeron que no habían podido contactar con el hospital en todo el día.