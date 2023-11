Miles de aficionados dan su último adiós a Bobby Charlton en Manchester

LONDRES, 13 (PA Media/dpa/EP)

Miles de aficionados y destacados miembros de la comunidad del fútbol se dieron cita este lunes en Manchester (Inglaterra) para dar su último adiós a Sir Bobby Charlton, legendario futbolista inglés que falleció a los 86 años el pasado 21 de octubre.

Los aficionados acudieron en masa al Estadio de Old Trafford y a la catedral de la ciudad para asistir a un funeral público en recuerdo de Charlton, campeón del mundo con Inglaterra en 1966, año en el que también logró el Balón de Oro, y de Europa con el Manchester United en 1968.

El funeral estuvo repleto de elogios hacia su figura, casi siempre más hacia su vida familiar más que la deportiva. Así, su nieto William Balderston leyó el último de los homenajes y recordó a Charlton como un "narrador creativo y fantástico" que inventaba lo que él llamaba cuentos de "gelatina y natillas" para entretener y entusiasmar a sus parientes más jóvenes.

Por su parte, David Gill, exdirector ejecutivo del Manchester United, destacó del fallecido el ser "una leyenda, un icono y un colega y amigo muy querido y leal". "El fútbol es un deporte tribal, pero Bobby era admirado universalmente", afirmó el ejecutivo, que recordó las grandes estadísticas del centrocampista, sin olvidar que la que "más" le gustaba "es la de sólo dos amonestaciones y que nunca fue expulsado".

"Ya sé que Bobby no tuvo que soportar el VAR, una lacra del fútbol moderno de la que no estoy seguro de que fuera un gran aficionado, pero para mí eso lo dice todo. Se puede ser una superestrella y un feroz competidor sin dejar de ser un caballero. El nombre de Bobby es sinónimo de todo lo bueno del fútbol inglés", remarcó Gill.

Este aseguró que le habría gustado "hablar más" con Charlton sobre la tragedia aérea de Múnich de la que fue uno de los pocos supervivientes y "sobre cómo afrontó las secuelas". "Pero Bobby lo afrontó a su manera: en privado, estoico y digno", confesó.

Pero sus palabras más conmovedoras de Gill se refirieron al Charlton padre de familia. "La familia era lo más importante para él, y se podía ver el maravilloso matrimonio que mantuvo con Norma durante más de 60 años y lo orgulloso que estaba de sus hijas Suzanne y Andrea, su yerno Andrew y sus nietos Robert, William y Emma cuando venían en Navidad y en otras ocasiones a Old Trafford, donde la tribuna sur llevará para siempre su nombre en reconocimiento a su importancia para la historia y el patrimonio del club", aseveró.

"Un hijo venerado del noreste, un icono de Manchester por todo lo que hizo por el United, un tesoro nacional como epítome de lo mejor del deporte inglés y un hombre querido y admirado en todo el planeta: la familia del fútbol mundial ha perdido a una leyenda del deporte", sentenció David Gill.

Por su parte, Sir Alex Ferguson, exentrenador de los 'Diablos Rojos', elogió a Bobby Charlton como "un hombre maravilloso y humilde". "Yo estoy en el Manchester United gracias a Bobby Charlton, sin duda", aseguró en declaraciones a la 'BBC'.

Miles de aficionados se agolparon en Old Trafford para presentar sus respetos al paso del cortejo fúnebre de Bobby Charlton, mientras que muchos cientos más se congregaron frente a la catedral de Manchester, con más de 1.000 invitados que acudieron a presentar sus respetos.

Entre estos hubo compañeros de equipo de la época gloriosa de Charlton como Alex Stepney, Paddy Crerand y Brian Kidd, y jugadores de la plantilla actual como Harry Maguire, Tom Heaton, Jonny Evans y Luke Shaw. También acudieron personalidades como el Príncipe de Gales, también presidente de la Federación Inglesa, el seleccionador nacional Gareth Southgate o el máximo dirigente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin.

El funeral comenzó con el famoso himno de la FA Cup, 'Abide With Me', y también contó con una interpretación de 'How Great Thou Art' a cargo del cantante de ópera Russell Watson.