Vox se querellará mañana contra Sánchez por la ley de amnistía y pedirá al Supremo que suspenda el debate de investidura

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la sede nacional de Vox tras anunciar la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la convocatoria del debate de investidura para este miércoles y jueves.

Abascal no ha detallado los delitos que se achacarán al presidente, pero hace una semana sí mencionó un presunto delito de cohecho al impulsar la ley de amnistía a cambio de su investidura.

En todo caso, ha dejado claro que su partido "no va a parar" y piensa "seguir alentando y apoyando las manifestaciones frente a la sede del partido golpista", en referencia al PSOE. También ha insistido en que la Mesa del Congreso no debe dar vía libre a la ley de amnistía por ser "inconstitucional" y ha pedido al PP que use su mayoría en el Senado para impedir que sea tramitada en la Cámara Alta.

