El Ejército de Israel derriba un monumento a Arafat en Tulkarem, Cisjordania

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El derrumbe se ha registrado a la entrada del campo de refugiados de Tulkarem, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. Si bien las fuerzas israelíes no han ofrecido detalles al respecto ni han esgrimido motivo alguno para llevar a cabo estas acciones, han informado del hallazgo de un laboratorio de explosivos en la zona.

Las operaciones llevadas a cabo durante la madrugada de este lunes en la zona han durado unas 15 horas y han desembocado en la incautación de decenas de explosivos "listos para su uso", tal y como ha indicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

Además, han procedido a detener a un alto cargo del llamado Batallón de Tulkarem después de que tratase de huir de la zona a bordo de una ambulancia y han confirmado que varios "milicianos" que han abierto fuego contra las tropas israelíes han sido "neutralizados" con un dron.

En total, las autoridades palestinas han cifrado en 32 los muertos a manos del Ejército de Israel en la zona desde que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzó su ofensiva el 7 de octubre contra suelo israelí.