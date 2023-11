Esta ciudad se merece mucho más, no se merece una Iztapalapa sin servicios, sin seguridad, sin escuelas limpias Foto: Especial

Luego de recibir el “Bastón para Servir al Pueblo”, por parte de la Asociación Civil Poder, Orgullo y Fuerza Priet@, Santiago Taboada Cortina llamó a las más de 25 mil personas que se congregaron en lo que fue el tiradero de basura de Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa, a despertar para construir una ciudad más pareja y con mejor calidad de vida, ya que, dijo, los chilangos se merecen mucho más de lo que les han dado en los últimos 20 años.

“Las utopías son cosas que no existen, lo que existen son las necesidades de empleo. Hace seis años nos dijeron primero los pobres y muchos les creyeron y hoy, en la ciudad y en el país, hay más pobres. Hoy, vemos las escuelas de nuestros hijos y de nuestras hijas en el completo abandono y esto no se puede quedar así, no podemos estar tranquilos, ni ver cómo se llevan a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes del lado de la desesperanza”, destacó.

Hay otra manera de vivir en esta ciudad, sin que se caiga el Metro: Santiago Taboada Foto: Especial

Durante su intervención en el evento para celebrar la creación de esta nueva organización de la Sociedad Civil, presidida por María José Gutiérrez, y en la que estuvieron presentes Israel Betanzos, presidente del PRI en la Ciudad de México; Tonatiuh González Case, secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del partido; Luis Baez, concejal del PRI en la alcaldía Álvaro Obregón.

Tania Larios, Ernesto Alarcón y Jonathan Colmenares, diputados locales del PRI; así como Héctor Barrera, diputado local del PAN, Taboada aseguró que gran parte de la gente aspira a vivir mejor, por lo que el lugar en donde nacimos no puede determinar a las personas y para eso, dijo, tiene que haber un cambio de rumbo en la ciudad.

“Hay otra manera de vivir en esta ciudad, sin que se caiga el metro, sin que deje de haber medicina, sin que deje de haber un salario para las mujeres. Esta ciudad se merece mucho más, no se merece una Iztapalapa sin servicios, sin seguridad, sin escuelas limpias. Se merece esta ciudad una cancha pareja para todos, que no importa dónde vivas en esta ciudad, pero que vivas con dignidad”, apuntó.

Tras vivenciar la ceremonia de purificación por parte del grupo de danza prehispánica “Corazón de Obsidiana”, Santiago Taboada señaló que es necesario que las cosas en la ciudad sean más parejas para todos, donde no haya discriminación por el lugar en el que la gente viva y que una escuela pública no sea una tragedia, porque, dijo, la gente de Iztapalapa y de toda la Ciudad de México se merece una ciudad justa, segura y “una cancha más pareja para que todos juntos podamos vivir mejor en esta gran ciudad”.