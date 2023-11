Mamá que golpeó a maestra de kinder en Cuautitlán dice que no se arrepiente

En el canal de Youtube “Penitencia”, la activista Saskia Niño de Rivera entrevistó a Laura, la mujer que protagonizó un video viral donde se le ve golpear a la maestra de su hijo.

El 17 de julio, ella y Jesús, su esposo, fueron al kinder “Frida Kahlo” en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para hablar con la directora, pues su hijo de tres años les había dicho que una “maestra” lo quemó y lo aventó contra la pared.

De acuerdo con Laura, su hijo cambió su comportamiento y perdió el interés por ir a la escuela; un día al meterlo a bañar notó que tenía una quemadura en el brazo:

“Mi hijo no me quería decir, le rogué, hasta que me dijo: ‘mamá me lo hizo la miss porque no me dejó subir al tobogán, me dijo cosas groseras, me aventó contra la pared”.