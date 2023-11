El ex primer ministro Lapid pide la destitución de Netanyahu y que sea sustituido por otra figura del Likud

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

En una entrevista para la cadena de noticias Canal 12, Lapid ha argumentado que Netanyahu ha perdido la confianza de la población israelí tras el ataque sin precedentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del pasado 7 de octubre.

Tras aquel ataque, que se saldó con cerca de 1.200 personas y casi 240 rehenes, las Fuerzas de Defensa de Israel pusieron en marcha una cruenta contraofensiva contra las estructuras de la milicia palestina en la Franja de Gaza que deja ya más de 11.500 muertos.

"No podemos llevar a cabo una operación (militar) prolongada con un primer ministro en el que no tenemos fe", ha manifestado Lapid, quien sin embargo no ha mencionado qué miembro de Likud considera que debería tomar las riendas del Ejecutivo.

Sin embargo, el ex primer ministro sí ha señalado que hay varios legisladores de dicho partido que entienden cuál es la situación actual y que consideran que ya es hora de que Netanyahu abandone Beit Aghion.

En este punto, ha asegurado que Yesh Atid se uniría a un hipotético gobierno trasversal liderado por el Likud si estuviera encabezado por otro primer ministro que no fuera Netanyahu.

Por su parte, el Likud ha tachado de "triste y vergonzoso" que Lapid esté tratando de "jugar a la política en tiempos de guerra", y que intente derrocar al primer ministro Netanyahu, encargado de "dirigir la operación".