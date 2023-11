El Union Berlin destituye al técnico suizo Urs Fischer

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"El FC Union Berlín y el entrenador Urs Fischer ponen fin a su colaboración con efecto inmediato. Esta decisión conjunta fue tomada por el presidente del club, Dirk Zingler, y el entrenador en una reunión personal celebrada el lunes por la tarde", avanzó la entidad en su página web.

Fischer cogió las riendas del banquillo del Union Berlin en julio de 2018, cuando comenzó a escribir "una historia de éxito deportivo única" en el club alemán. En su primera temporada, logró el ascenso a Bundesliga y dotó de "confianza" al equipo en las tres campañas siguientes en la máxima categoría alemana.

Así, clasificó al Union Berlin en séptima, quinta y cuarta posición, respectivamente, consiguiendo jugar Conference League, Europa League y, este curso, la Liga de Campeones por primera vez en la historia del club alemán. De hecho, es rival del Real Madrid en el Grupo C, y recibirá la visita de los madridistas el próximo 12 de diciembre.

Sin embargo, la dinámica actual de 14 encuentros sin ganar (13D y 1E)ha terminado por sentenciar al técnico suizo, que dirigió al Union Berlin en 224 partidos. "Urs Fischer es un entrenador excepcional, y sigo absolutamente convencido de ello. Su personalidad y su exitoso trabajo han caracterizado a nuestro club en los últimos años y nos han abierto muchas nuevas oportunidades", agradeció el presidente del club, Dirk Zingler.

"En los cinco años y medio, hemos desarrollado un respeto y una confianza mutuos que nos han permitido intercambiar ideas abierta y honestamente en todo momento. Juntos hemos llegado a la conclusión de que ha llegado el momento de tomar un camino diferente. Nos duele no haber conseguido romper la racha negativa de las últimas semanas. Me siento agradecido y orgulloso. Por dolorosa que sea esta ruptura, Fischer se va como un amigo al que siempre recibiremos con los brazos abiertos", agregó.

Por su parte, el entrenador suizo reconoció en el comunicado del club que "las últimas semanas han requerido mucha fuerza". "Lo hemos intentado, el equipo se ha esforzado mucho, pero no ha dado sus frutos en cuanto a resultados. Estoy muy agradecido por la confianza que siempre he sentido aquí. Sin embargo, me parece bien hacer un cambio ahora: A veces, una cara diferente, una forma distinta de dirigirse a un equipo ayuda a una evolución", declaró.

Además de Fischer, también deja el club el segundo entrenador, Markus Hoffmann. Así, el Union Berlin estará en manos del entrenador del filial, Marco Grote, "interino hasta nuevo aviso".