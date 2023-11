Gobierno colombiano dispuesto a reanudar diálogo con disidencias de las FARC

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano se mostró el miércoles dispuesto a retomar las conversaciones de paz con las disidencias de las FARC suspendidas desde hace dos semanas, sin que el grupo armado se haya pronunciado en el mismo sentido.

El jefe de negociación del gobierno, Camilo González Posso, aseguró en un video divulgado a la prensa que retomarán las reuniones programadas con el autodenominado Estado Mayor Central, la mayor disidencia activa, así como un nuevo ciclo de conversaciones del cual no detalló la fecha ni el lugar.

La delegación de la disidencia de las FARC no contestó de inmediato al ser consultada por The Associated Press sobre su voluntad de retomar los diálogos.

La mesa de negociación entre las disidencias y el gobierno se instaló el 16 de octubre, día en que también fue pactado un cese al fuego bilateral por tres meses. Se trata del primer intento por negociar con quienes no firmaron en 2016 el histórico acuerdo de paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El 5 de noviembre las disidencias informaron de manera unilateral su decisión de suspender los diálogos e iniciar un proceso de consultas internas ante lo que calificó como un “incumplimiento” del Estado, advirtiendo un peligro de “un rompimiento de manera definitiva”, aunque mantuvo el cese al fuego acordado.

La insurgencia señaló al Estado de privilegiar una “visión militarista sobre la intervención social” y reclamó la salida de militares de algunas zonas como el gobierno se había comprometido.

El anuncio se produjo cuando el Ejército denunció el secuestro de un grupo de militares en el Cauca, al suroeste del país.

Luego el presidente Gustavo Petro advirtió que sólo es posible mantener el cese al fuego si se avanza en la negociación para sustituir las economías ilícitas y poner fin a las hostilidades sobre la población civil.