Hamás arremete contra EEUU por asegurar que las milicias utilizan hospitales como puestos de mando

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Condenamos enérgicamente y rechazamos las declaraciones del Pentágono y la Casa Blanca en las que hacen suyas las mentiras de la ocupación sionista acerca de que Hamás utiliza hospitales para esconder a los soldados de la ocupación capturas o los centros de mando y control", reza un comunicado del grupo armado publicado en inglés.

Asimismo, han manifestado que "estas declaraciones son una luz verde de Estados Unidos" para que Israel "cometa más masacres brutales contra hospitales con el objetivo de destruir el sector sanitario y presionar" a los palestinos para "desplazarlos de su tierra, en aplicación de los planes promovidos por neonazis como (El primer ministro, Benjamin) Netanyahu y (el ministro de Finanzas israelí, Bezalel) Smotrich".

Además, Hamás ha reiterado su llamamiento a Naciones Unidas para formar un comité internacional que revise los hospitales del enclave para "determinar la falsedad de la narrativa de la potencia ocupante y sus aliados en Washington, que tienen la responsabilidad directa de la guerra genocida en la Franja de Gaza".

Por su parte, Yihad Islámica ha negado "rotundamente las acusaciones" del Gobierno de Estados Unidos y ha remarcado que "se ha demostrado en varias ocasiones que la Administración estadounidense ha mentido". El grupo ha recordado que Biden aseguró haber visto imágenes verificadas de niños decapitados por Hamás --después la Casa Blanca rectificó-- y culpó a las milicias palestinas de la masacre del hospital de Al Ahli, en el norte de Gaza, donde fallecieron alrededor de 500 personas.

"Nos recuerdan a las mentiras sobre las armas de destrucción masiva de Irak", ha indicado Yihad Islámica, haciendo referencia a la invasión del país por mandato del entonces presidente estadounidense, George W. Bush, bajo el discurso de la supuesta presencia de armas que ponían en peligro a la comunidad internacional, sin que posteriormente se demostrase.

Estas declaraciones tienen lugar después de que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, aseverase en una rueda de prensa que Hamás y Yihad Islámica han utilizado "algunos" hospitales en la Franja de Gaza, incluyendo el hospital Al Shifa, y sus túneles como parte de sus operaciones militares contra Israel.

Kirby ha indicado que los grupos armados han establecido un centro de operaciones en Al Shifa, donde han almacenado armamento y están preparados para responder a una operación militar israelí contra sus instalaciones. En este sentido, ha dejado claro que la posición de Washington responde a una "variedad de fuentes de Inteligencia". "Tenemos que proteger a las fuentes", ha resaltado, sin dar más detalles al respecto.

"No apoyamos los bombardeos contra el hospital desde el aire y no queremos ver tiroteos en el hospital donde gente inocente simplemente busca la atención médica que se merece", ha dicho, agregando que "los hospitales y los pacientes deben ser protegidos". Asimismo, ha aseverado que pese a que las acciones de Hamás complican las operaciones militares de Israel sobre el terreno, ello no exime al Ejército israelí de la "responsabilidad" que tiene de proteger a los civiles en la Franja de Gaza.