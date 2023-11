Denuncian toma de un hospital en Haití por una pandilla armada

Una pandilla fuertemente armada irrumpió en un hospital en Haití el miércoles y tomó como rehenes a mujeres, niños y recién nacidos, según el director del centro médico, quien suplicó ayuda a través de las redes sociales.

José Ulysse, fundador y director del Centro Hospitalario Fontaine en el extenso barrio de Cite Soleil en la capital de Puerto Príncipe, confirmó el incidente en un breve intercambio de mensajes con The Associated Press. “Estamos en gran dificultad” , dijo.

Ulysse afirmó en redes sociales que “cientos” de pacientes del hospital fueron tomados como rehenes, pero el número no pudo ser confirmado de inmediato. No se disponía de más detalles, y no estaba claro por qué los agresores podrían haber tomado como rehenes a los pacientes. Ulysse no respondió a más preguntas para hacer comentarios.

Un portavoz de la Policía Nacional de Haití no devolvió de inmediato un mensaje para hacer comentarios.

El hospital es considerado un oasis y un salvavidas en una comunidad invadida por pandillas que han desatado ataques cada vez más violentos entre ellas, con civiles que viven en Cite Soleil siendo violados, golpeados o asesinados rutinariamente.

🇭🇹 | #URGENTE • Un comando armado ingresó a un hospital en Haití y tomo de rehenes a cientos de pacientes, entre ellos muchos niños. pic.twitter.com/GlnMnAcQg9 — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) November 15, 2023

Ulysse identificó a los responsables como miembros de la pandilla de Brooklyn, liderada por Gabriel Jean-Pierre, más conocido como “Ti Gabriel”. Jean-Pierre también es el líder de una poderosa alianza de pandillas conocida como G-Pep, una de las dos coaliciones rivales en Haití.

La pandilla de Brooklyn tiene alrededor de 200 miembros y controla ciertas comunidades dentro de Cite Soleil, incluyendo Brooklyn. Están involucrados en extorsión, secuestro de mercancías y violencia general contra civiles, según un informe reciente de la ONU.

“La coalición G-Pep y sus aliados reforzaron enérgicamente la cooperación y diversificaron sus ingresos, en particular mediante secuestros por rescate, lo que les ha permitido fortalecer su capacidad de lucha”. — Informe de la ONU.

Cuando The Associated Press visitó el Centro Hospitalario Fontaine a principios de este año, Ulysse dijo en una entrevista que las pandillas lo habían atacado personalmente dos veces antes.

Las pandillas en todo Haití han seguido creciendo en poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, y el número de secuestros y asesinatos sigue aumentando.

A principios de este año, al menos 20 miembros armados de una pandilla irrumpieron en un hospital dirigido por Médicos Sin Fronteras y secuestraron a un paciente de una sala de operaciones. Los criminales obtuvieron acceso al simular una emergencia potencialmente mortal, según la organización.