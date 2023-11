Oposición registra abanico de opciones para pelearle la CDMX a Clara Brugada en 2024

El perredista Luis Espinosa Cházaro, el priista Adrián Rubalcava y el panista Santiago Taboada se asoman como los contendientes de la abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Clara Brugada Molina, para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Este 15 de noviembre se registraron como precandidatos, cada uno en la sede de sus respectivos partidos, entre un ambiente de compañerismo entre Cházaro y Rubalcava, quienes acudieron mutuamente a sus registros, y más tarde Taboada llamó a la unidad en el Frente Amplio por México.

El primero en registrarse fue Cházaro, quien desde la sede del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que sigue solicitando un método para determinar al candidato opositor.

“Sigo solicitando un método en el que creo que no es para un personaje, ni es un capricho, es algo que le hace bien a nuestra coalición, le hace bien a la democracia de la ciudad y le hace bien a la democracia de nuestro país. Concluyo diciendo que yo de verdad prefiero dar la lucha de pie, junto a las banderas de la democracia, que vivir arrodillado frente a una tiranía, sea una tiranía al interior de la coalición o al exterior”.

En contraparte, Taboada Cortina marcó distancia, pues según las declaraciones de sus ahora competidores por la candidatura de la coalición “Va X la CDMX”, el panista no los invitó a su registro.Tanto Rubalcava como Cházaro declararon a la prensa que no habían sido requeridos por el panista en su registro.

“Me siento confiado si es un proceso democrático, con honestidad, por eso estoy acompañando a mi amigo Cházaro. Estoy buscando que sea una contienda limpia, de resultados, de personajes honestos, de manos limpias, de gente que no tenga ninguna situación ante la Fiscalía”.

En la sede del PAN, Taboada Cortina fue cobijado por la militancia del blanquiazul y obtuvo su registro como precandidato único de su partido. Con gritos como “jefe de Gobierno”, y " jefe Taboada”, el panista llamó a la unidad y aseguró que le ganará la CDMX a Clara Brugada.

Por otra parte, Taboada envió un mensaje a Cházaro y a Adrián Rubalcava, luego de que estos declararan no ser invitados al registro del panista como precandidato. En este sentido, el alcalde de Benito Juárez con licencia, aseguró que les desea éxito y que incluso habló con el perredista personalmente, y les recalcó que su adversario sigue siendo el partido guinda.

“Yo les quiero decir algo a todos los compañeros y compañeras que se inscriban en este proceso (...) que el enemigo no está en casa, que el adversario está fuera, que el adversario se llama Morena y que no nos van a dividir, que no vamos a caer en ninguna provocación que divida este Frente.

— Santiago Taboada.