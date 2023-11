El periodista Henrique Cymerman defiende "una fórmula de dos Estados" de Israel y Palestina

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El periodista y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Israel-Países del Golfo Pérsico, Henrique Cymerman, ha defendido la "fórmula de dos Estado" de Israel y Palestina, algo que considera como la única solución aceptable al conflicto.

"No es la ideal, pero es la menos mala", ha afirmado Cymerman en su intervención por videoconferencia este jueves en la Comisión de Acción Exterior y Unión Europea del Parlament, en la que también ha defendido que ambas partes tienen derecho a vivir con seguridad.

También ha instado a Palestina a unirse a los 'Acuerdos de Abraham' de 2020, que llevaron a la normalización de las relaciones entre Israel y Bahréin, Emiratos Árabes Unido (EAU), Marruecos y Sudán, y ha asegurado que estos países "abrieron una esperanza".

"Espero que Palestina no pierda el tren de los 'Acuerdos de Abraham' y se una a ellos para que finalmente sea posible, en primer lugar, hacer un plan Marshall en la franja de Gaza, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial", ha sostenido.

Cymerman considera vital "devolver a la Autoridad Palestina a Gaza como era hasta 2007", y ha deseado que esto sea posible hacerlo con el apoyo del mundo árabe de la región y de las potencias occidentales, entre las que ha mencionado a la Unión Europea y a Estados Unidos.

"No podemos perder la esperanza y hay que involucrar en la solución no solamente a Estados Unidos, el presidente Biden está muy activo y también su administración, pero también a la Unión Europea", ha reclamado, y ha añadido que no es posible un acuerdo entre ambas partes sin países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania y Marruecos.

7 DE OCTUBRE, "EL DÍA MÁS SANGRIENTO"

Ha descrito los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre como "el día más sangriento de la historia judía desde el Holocausto", y ha acusado a Irán de preparar esta ofensiva durante más de dos años.

Cymerman considera que este ataque se produjo porque "los radicales palestinos y sus patrones olieron una cierta debilidad en la sociedad israelí", a raíz de las manifestaciones de los últimos meses contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, y ha argumentado que Hamás buscaba la división de la sociedad israelí y provocar una guerra civil en Israel.

Ha criticado que en Europa hay un apagón mediático sobre que "hospitales, escuelas o sedes de los Boy Scouts hayan sido construidos sobre bases militares de Hamás", que asegura que albergan plataformas de cohetes y que esconden a rehenes israelíes en sótanos y túneles subterráneos, ha dicho textualmente.

"Hoy lo hemos visto en el hospital de Al Shifa. Hay pruebas de ello, que rehenes han sido escondidos, entre ellos bebés con biberones en sus manos", ha subrayado, y también ha atribuido a Hamás el ataque al hospital de Al Ahli, como un ataque fallido de la yihad islámica, según él.

También ha defendido que desde el año 2005 Israel evacuó todas las bases militares y 10 asentamientos de Gaza y ha asegurado que a día de hoy "no hay un solo colono israelí en la franja de Gaza".

"APAGÓN" EN BARCELONA

El periodista también ha criticado que "ninguna autoridad catalana se ha solidarizado con las víctimas de la masacre del 7 de octubre", y ha asegurado que otros países iluminaron sus monumentos en solidaridad con Israel, como la Torre Eiffel en París, el Empire State Building en Nueva York, el Arco de Tito en Roma, el Parlamento en Londres y de la Puerta de Brandenburgo en Berlín.

"En Barcelona, el apagón fue total", ha lamentado, y ha sostenido que hay un creciente antisemitismo en occidente, y que en Catalunya los judíos no pueden ir con la kipá por las calles, los niños van escoltados a la escuela y es arriesgado hablar en hebreo en público, según él, tras lo que ha pedido a las autoridades catalanas que protejan a los judíos de Catalunya.