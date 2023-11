El PP niega ofertas al PNV para investir a Feijóo: "Para ofrecer algo tiene que haber una negociación y no quisieron"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha negado este jueves que su partido hiciera una oferta al PNV para investir presidente a Alberto Núñez Feijóo, ya que, según ha dicho, "para ofrecer algo tiene que haber una negociación" y los nacionalistas vascos no quisieron "negociar con el Partido Popular".

Durante el debate de investidura, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha deslizado que algún día contará lo que le llegó a ofrecer el PP para apoyar la investidura de Feijóo el pasado mes de septiembre. Según el Diario Vasco, los 'populares' ofrecieron al PNV el Ministerio de Industria a cambio de su apoyo.

Antes del debate de investidura de Feijóo, que se celebró los días 26 y 27 de septiembre, el PNV desveló un encuentro a primeros de ese mes entre Feijóo y el presidente de su partido, Andoni Ortuzar. Días después, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se reunió en el Congreso con el portavoz parlamentario de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, y también hubo contactos en esas semanas del vicesecretario de Economía, Juan Bravo, con dirigentes del PNV.

"EL PNV NO QUISO NI SENTARSE CON NOSOTROS"

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, al ser preguntado expresamente qué ofreció el PP al PNV tras las declaraciones de Esteban este jueves, González Pons ha asegurado que "para poder ofrecer algo tienes que sentarte a hablar con alguien".

"El PNV no quiso ni sentarse con nosotros. Si nos hubiéramos sentado, le habríamos ofrecido tirar a los mentirosos de la política. Pero como no nos sentamos con ellos, pues no les pudimos ofrecer tirar al mentiroso de la política", ha enfatizado. Preguntado entonces por qué amaga ahora el PNV con contar un ofrecimiento que no existe, ha contestado: "Pregúntaselo a él".

Ante las preguntas de los medios sobre este asunto acerca de si el PP está negando que hubiera un ofrecimiento real al PNV, González Pons ha señalado que los nacionalistas vascos "se negaron a que hubiera ningún tipo de acuerdo" y, "por lo tanto, no hubo ningún tipo de negociación".

Ante la reunión que mantuvo Feijóo con Ortuzar el 7 de septiembre y si sabe qué se habló en ese encuentro, el vicesecretario de Institucional de los 'populares' ha indicado que les trasladaron que "no se querían sentar" con el PP.

"Para poder ofrecer algo tiene que haber una negociación y el PNV no quiso negociar con el PP. Y ya les digo, si quieren ellos que digan, pero nosotros no hemos podido ofrecerles nada", ha manifestado González Pons.

VE "MÁS IMPORTANTE" SABER QUÉ HA PACTADO EL PSOE CON BILDU

Dicho esto, ha subrayado que a él le parecía "más importante" saber qué es lo que "ha comprometido" el PSOE con Bildu para que este partido apoye la investidura de Pedro Sánchez. Así, ha indicado que "todavía no conocen la Ley de Amnistía en su totalidad" sino solo el "trozo socialista" de la misma.

"No conocemos las enmiendas de Junts, no conocemos las enmiendas de ERC y no conocemos las enmiendas de Bildu. No hemos visto la ley entera y esto también lo tienen claro en Bruselas. La Comisión Europea sabe que no está viendo la ley entera, está viendo solo el trocito presentable que firma el PSOE", ha declarado.