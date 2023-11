El PP no descarta que Bildu incluya a presos de ETA en la Ley de Amnistía y exige a Sánchez aclarar cuál es el "precio"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha emplazado este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a aclarar qué ha pactado con Bildu para lograr su voto afirmativo en la investidura y ha insinuado la posibilidad de que en ese acuerdo también se favorezca a presos de la banda terrorista ETA.

"Yo no descarto que haya una enmienda a la Ley de Amnistía de Bildu pidiendo que sean incluidos también los presos de ETA. ¿Por qué no?", se ha preguntado, para insistir en la necesidad de que Sánchez lo aclare a "todos" en el Congreso porque no saben cuál es "el precio".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, González Pons ha afirmado que este miércoles en el Congreso el presidente del Gobierno "estableció un muro contra media España", a la que acusó además "de ser fascista". A su entender, convocó a la media España que "saldrá el domingo a las calles de Madrid a manifestarse otra vez pacíficamente" y "provocó a la mitad de los españoles que no son ni socialistas ni independentistas".

SOBRE LA REVOCACIÓN DE LOS INDULTOS Y LA AMNISTÍA

Tras recalcar que lo que sucede es "verdaderamente grave", ha asegurado que el PP "no podrá revocar, como decía ayer el presidente en otra de sus mentiras, ni los indultos ni la amnistía, porque las disposiciones penales no favorables no pueden aplicarse con carácter retroactivo".

A su entender, es "gravísimo" que establezca "un muro entre españoles después de la Transición" y "la reconciliación". "Ayer dimos un gravísimo paso atrás y vamos a tener de presidente del Gobierno a un separador que a veces es peor que tener a un separatista", ha aseverado, para denunciar que Sánchez no dijera que va a gobernar "para todos" los españoles.

"Negó la democracia, la democracia es alternancia y él estableció un muro en el que se paró y dividió a España en dos mitades, los buenos y los malos", ha manifestado, para acusar a Sánchez de venir a "dividir" y a "romper el espíritu de la Transición" al estar "cegado por su propia ambición". En su opinión, "es un oportunista que se ha hecho con la presidencia del Gobierno de nuevo".

CREE QUE SÁNCHEZ ESTÁ HACIENDO LO MISMO QUE ORBAN

A renglón seguido González Pons ha indicado que grupos del Parlamento Europeo firmaron esta semana una carta al Gobierno de España en la que "le acusan de connivencia con Víctor Orban" y de "complacencia con Hungría". "Vienen a decirle que para no ser acusados de atacar la división de poderes, la presidencia española de la Unión Europea está protegiendo a la Hungría de Víctor Orban", ha indicado.

Además, ha subrayado que "todo el mundo jurídico español" ha coincidido en que con la Ley de Amnistía y los acuerdos de Sánchez con los independentistas "se pone en riesgo la división de poderes y el Estado de Derecho en España", por lo que se ha preguntado "qué distinto se está haciendo a lo que ha hecho Victor Orban" en Polonia "cuando tuvo que intervenir la Unión Europea".

En este punto, ha recordado que él ha sido "testigo" de las sanciones de la Unión Europea contra Polonia y Hungría, que no se produjeron cuando los partidos políticos polacos o húngaros fueron a Bruselas sino "cuando los jueces de los Tribunales Supremos de Polonia y de Hungría se presentaron en Bruselas".

Según ha resaltado, al "famoso" Orban "todo el mundo considera un malvado por destruir la división de poderes, por atacar al poder judicial y por contaminar el Tribunal Constitucional". "¿Es algo distinto de lo que está haciendo Pedro Sánchez?", se ha preguntado. "¿HABLÓ CON JUNTS?": "LO HEMOS DESMENTIDO"

Al ser preguntado si él habló este verano con Junts, González Pons ha respondido: "Lo hemos desmentido". Dicho esto, ha añadido que si el partido que lidera Carles Puigdemont "habló con alguien del PP la respuesta que recibió fue" que no están "dispuestos a transigir" y que no "venden España por una investidura".

Dicho esto, ha señalado que él ve "poco relevante" que, justo el día en que "la división de poderes y el Estado de Derecho en España se ha vendido a cambio de una investidura, saber si en el mes de agosto alguien del PP habló con Junts o no" porque "había posibilidad o no de que hubiera una investidura normal". "Lo relevante ahora mismo es que España se está vendiendo por una investidura. Lo relevante es que ayer hizo más daño el separador que los separatistas", ha enfatizado.

González Pons ha recordado que Junts es "heredero" de CiU, que "prestó importantes servicios a la democracia española" pero "cada uno tiene que responder por los actos que individualmente ha hecho". "Yo no renuncio a creer que en Cataluña existe un centro de derecha constitucionalista que bajo el amparo de la Constitución defiende sus posibilidades o sus opciones catalanistas", ha apostillado.

Finalmente, ha rechazado que hiciera "gamberrismo" este miércoles en el Congreso durante el debate de investidura por "poner caras" ante el discurso de Sánchez que han sido objeto de memes en redes sociales. "¿Cómo quiere que uno no haga caras? Tengo sangre en las venas", ha enfatizado.