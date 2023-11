Israel podría ampliar operaciones en el sur de Gaza, redada en hospital no ha revelado base de Hamás

JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Fuerzas israelíes arrojaron panfletos advirtiendo a los palestinos que huyeran de zonas del sur de Gaza, según dijeron residentes el jueves, lo que apuntaba a una posible expansión de las operaciones a zonas abarrotadas por cientos de miles de personas que siguieron órdenes de evacuación previas y se refugiaron en viviendas familiares y refugios gestionados por Naciones Unidas.

Mientras tanto, los soldados seguían registrando el hospital de Shifa, en el norte, en una redada que comenzó el miércoles por la mañana pero aún no había descubierto pruebas de un centro de mando de Hamás que según Israel se ocultaba bajo el complejo. Hamás y el personal del hospital, el más grande del territorio, negaban las acusaciones.

Ampliar la ofensiva hacia el sur —donde Israel ya realiza ataques aéreos diarios— amenazaba con agravar una crisis humanitaria ya grave en el asediado enclave. Unos 1,5 millones de personas se han visto desplazadas dentro de la Franja de Gaza, la mayoría al sur, donde cada vez escasean más la comida, el agua y la electricidad.

La guerra, que ahora está en su sexta semana, comenzó por un gran ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre en el que los milicianos mataron a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y capturaron a unos 240 hombres, mujeres y niños. Israel respondió con semanas de ataques aéreos y una invasión terrestre en el norte de Gaza, con la promesa de expulsar a Hamás del poder y aplastar su capacidad militar.

Más de 11.200 palestinos han muerto, dos tercios de ellos mujeres y niños, según las autoridades palestinas de salud. Otros 2.700 están desaparecidos, y se cree que la mayoría están sepultados bajo los escombros. El conteo oficial no distingue entre civiles y combatientes.

Por otro lado, en la carretera principal que conecta Jerusalén con asentamientos judíos en el sur de Cisjordania, varios hombres armados dispararon el jueves en un control de seguridad e hirieron a cuatro personas. La policía dijo que tres agresores habían muerto y había una operación en marcha para encontrar a otros.

Las tropas israelíes asaltaron el lunes el hospital más grande de Gaza buscando rastros de Hamás dentro y bajo el recinto, donde bebés recién nacidos y cientos de otros pacientes sufren desde hace días sin electricidad ni otros suministros básicos.

Los soldados registraban los niveles subterráneos del hospital el jueves y detuvieron a técnicos responsables de mantener el equipamiento en marcha, según dijo en un comunicado el Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por Hamás.

Tras cercar Shifa durante días, Israel enfrentaba presiones para demostrar su afirmación de que Hamás utilizaba a los pacientes, empleados y civiles refugiados en el lugar como cobertura para sus combatientes. La acusación forma parte de las alegaciones más generales de Israel sobre que Hamás utiliza a los palestinos como escudos humanos.

El ejército publicó un video desde dentro de Shifa que mostraba tres sacos que según dijo estaban ocultos en un laboratorio de resonancias magnéticas, y que contenían cada uno un rifle de asalto, granadas y uniformes de Hamás, así como un armario con varios rifles de asalto sin cargadores. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones israelíes de que las armas se encontraron dentro del hospital.

Hamás y las autoridades de salud de Gaza niegan que los milicianos operen en Shifa, un hospital que tiene unos 1.500 empleados y más de 500 camas. Los palestinos y grupos de derechos acusan a Israel de poner en peligro a los civiles de forma imprudente.

Munir al-Boursh, un alto funcionario del Ministerio de Salud de Gaza que se encontraba dentro del hospital, dijo que los soldados registraron el sótano y otros edificios durante horas, incluidos los pabellones de urgencias y quirófanos, e inspeccionaron el suelo en busca de túneles. Los soldados interrogaron y escanearon los rostros de pacientes, miembros del personal e individuos que se refugian en el lugar, añadió. Desconocía si alguien había sido detenido.

“Pacientes, mujeres y niños están aterrados”, dijo por teléfono a AP el miércoles.

El ejército dijo que sus tropas habían matado a cuatro milicianos ante el hospital al inicio de la operación, aunque durante de días de combates no hubo reportes de milicianos que disparasen desde dentro del recinto. Tampoco se reportaron combates dentro del hospital tras la entrada de los soldados israelíes.

El ejército dijo llevar a cabo una “operación precisa y dirigida” en una zona específica del hospital, y que sus soldados iban acompañados de equipos médicos que llevaban incubadoras y otros suministros.

En un momento dado, decenas de miles de palestinos que huían del bombardeo israelí se refugiaron en Shifa, aunque la mayoría se marchó en los últimos días conforme se acercaban los combates. La situación de los bebés prematuros en el hospital ha provocado especial preocupación.

El Ministerio de Salud ha informado la muerte de 40 pacientes, incluidos tres bebés, desde que el generador de emergencia de Shifa se quedó sin combustible el sábado. En un primer momento no había noticias sobre el estado de otros 36 bebés, que según dijo antes el ministerio corrían peligro de morir porque no había energía para las incubadoras.

___

Chehayeb informó desde Beirut. La periodista de Associated Press Amy Teibel en Jerusalén contribuyó a este despacho.