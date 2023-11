Jonatan Giráldez sobre el Clásico: "Me toca rebajar la euforia porque sólo son 3 puntos"

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, aseguró que antes de jugar el Clásico contra el Real Madrid de este domingo le toca "rebajar la euforia" en el vestuario y asegurarse de que sus jugadoras preparan este duelo como cualquier otro, ya que recordó que son "sólo tres puntos" si bien reconoció que es un duelo importante para la clasificación y para el aficionado 'culer'.

"Toda la preparación mental del partido es rebajar la euforia, porque como decía antes, solo son tres puntos y nada más, y muchas veces como entrenador no hemos de dar el plus de intensidad que necesitan, porque a veces lo que necesitan es todo lo contrario. Sí que veo muchas ganas de que llegue el partido en todas las jugadoras, todo el 'staff', porque será un día importante para nosotros y para toda la afición también", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, aceptó que es un partido "muy importante" porque las blancas están a tres puntos ahora mismo. "Cualquier resultado favorable podría hacer esa distancia que tenemos ahora mismo con ellas más grande. Y también porque es un partido especial para toda la gente que somos del Barça, para el socio y la socia 'culer' pues evidentemente que es un día festivo. Es un día importante que tienes marcado en el calendario y queremos hacer el mejor partido posible para poder darle una alegría a la afición", se sinceró.

Las blaugranas se toparán con un Real Madrid que cada temporada sube su nivel. "Es cierto que han mejorado su versión cada temporada, por los fichajes que hacen tienen una plantilla mucho más importante a nivel de nombres y recursos. Vimos el partido de ayer, empatar contra el Chelsea creo que es un muy buen resultado. Para nosotras, lo he dicho muchas veces, realmente cuanto más alto sea el nivel de todos los equipos, mucho mejor", celebró.

"El Real Madrid es un equipo que nos ha planteado diferentes escenarios, hemos jugado ya 13 veces contra ellas, hemos ganado todos los partidos y obviamente cada partido ha habido alguna pequeña adaptación, modificación a la estructura defensiva, también a la estructura ofensiva el año pasado. Tenemos herramientas para poder defender y atacar de la manera que toque", manifestó el técnico blaugrana.

Para este partido, no sabe si podrá contar con la capitana Alexia Putellas o con la central Irene Paredes, las grandes dudas. "Alexia hoy no ha entrenado. Las pruebas han descartado cualquier tipo de lesión, lo que es una buena noticia, pero hoy tenía algunas molestias y preferimos que no entrenara. En función de lo que pase mañana o mañana pasado, decidiré si estará disponible para jugar y para ayudar al equipo", desveló.

"La intensidad no es solo un tema de partidos, si tienes o no intensidad es un tema de entrenamiento, de crear este hábito. Ahora mismo, durante una semana diría que es la mejor de toda la temporada, las dos últimas que hemos hecho, y veo al equipo con esta intensidad y esa ilusión de competir", comentó sobre el estado anímico del vestuario.

"Es siempre lo mismo, jugar contra el Madrid siempre es especial y tenemos que enfrentarlo como tal, no podemos escondernos y entender que no es un partido normal, porque es un partido que todo el mundo tiene muchas ganas de jugar", añadió.

Por otro lado, sobre la polémica arbitral tras los errores en el 2-2 del Real Madrid contra el Chelsea en la Liga de Campeones, Giráldez le restó importancia pero pidió poder ayudar a las árbitras con el VAR. "Se habla mucho de todas las polémicas que hay, que muchas veces condicionan realmente lo que pasa. Todo lo que sea beneficioso para la competición, para la Champions, para la Liga, como es el VAR, es una herramienta que podría ayudar a que se eviten situaciones como las de ayer", apuntó.

"Pero somos seres humanos, somos personas, nos equivocamos, yo me equivoco cada día, las jugadoras se equivocan también cada día. Seguramente en las preguntas muchas veces os equivocáis también. Todo el mundo se equivoca. Para mí lo importante es tomar conciencia de todas las situaciones en las que haya margen para poder mejorar, adelante", reiteró.