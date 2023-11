Lista parcial de ganadores de los Latin Grammy

La lista parcial de ganadores de la 24ª edición de los premios Latin Grammy otorgados el jueves en Sevilla, España, por la Academia Latina de la Grabación.

POP

—Mejor álbum vocal pop tradicional: “Décimo cuarto”, Andrés Cepeda.

URBANA

—Mejor fusión/interpretación urbana: “TQG”, Karol G con Shakira.

—Mejor interpretación de reggaetón: “La receta”, Tego Calderón.

—Mejor canción de rap/hip hop: “Coco Chanel”, Bad Bunny y Eladio Carrión, compositores (Eladio Carrión con Bad Bunny).

—Mejor canción urbana: “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52”, Santiago Alvarado, Bizarrap y Quevedo, compositores (Bizarrap con Quevedo).

ROCK

—Mejor álbum de rock: “Sólo D’ Lira”, Molotov.

—Mejor canción de rock: “Leche de Tigre”, Juan Galeano, compositor (Diamante Eléctrico con Adrián Quesada).

—Mejor álbum de pop/rock: “Vida cotidiana”, Juanes.

—Mejor canción de pop/rock: “Ojos marrones”, Luis Jiménez, Lasso y Agustín Zubillaga, compositores (Lasso).

ALTERNATIVA

—Mejor álbum de música alternativa: “Bolero Apocalíptico”, Monsieur Periné.

—Mejor canción alternativa: “El lado oscuro del corazón”, Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta).

TROPICAL

—Mejor álbum de salsa: “Niche Sinfónico”, Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Escalona nunca se había grabado así”, Carlos Vives.

—Mejor álbum de merengue y/o bachata (empate): “Fórmula, Vol. 3”, Romeo Santos; “A mi manera”, Sergio Vargas.

—Mejor álbum tropical tradicional: “Vida”, Omara Portuondo.

— Mejor álbum tropical contemporáneo: “5:10 am”, Luis Fernando Borjas.

CANTAUTOR

—Mejor álbum cantautor: “De todas las flores”, Natalia Lafourcade.

—Mejor canción cantautor: “De todas las flores”, Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade).

REGIONAL MEXICANA

—Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “Forajido EP2”, Christian Nodal.

—Mejor álbum de música banda: “De hoy en adelante, que te vaya bien”, Julión Álvarez y Su Norteño Banda.

—Mejor álbum de música tejana:“Para empezar a amar”, Juan Treviño.

—Mejor canción regional mexicana: “un X100to”, Bad Bunny, Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos y Mag, compositores (Grupo Frontera con Bad Bunny)

INSTRUMENTAL

—Mejor álbum instrumental: “Made in Miami”, Camilo Valencia y Richard Bravo.

TRADICIONAL

—Mejor álbum folclórico: “Camino al sol”, Vicente García.

—Mejor álbum de tango: “Operation Tango”, Quinteto Astor Piazzolla.

JAZZ

—Mejor álbum de jazz latino/jazz: “I Missed You Too!”, Chucho Valdés y Paquito D’Rivera (con el sexteto Reunion Sextet)

CRISTIANA

—Mejor álbum cristiano (en español): “Lo que vemos”, Marcos Vidal.

—Mejor álbum cristiano (en portugués): “Nós”, Eli Soares.

LENGUA PORTUGUESA

—Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: “Em Nome da Estrela”, Xênia França.

—Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: “Jardineiros”, Planet Hemp.

— Mejor interpretación urbana en Lengua Portuguesa: “Distopia”, Planet Hemp con Criolo.

— Mejor álbum de samba/pagode: “Negra Ópera”, Martinho Da Vila.

—Mejor álbum de música popular brasileña: “Serotonina”, João Donato.

—Mejor álbum de música sertaneja: “Decretos Reais”, Marília Mendonça.

—Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: “TecnoShow”, Gaby Amarantos.

—Mejor canción en lengua portuguesa: “Tudo O Que A Fé Pode Tocar”, Tiago Iorc y Duda Rodrigues, compositores (Tiago Iorc).

NIÑOS

—Mejor álbum de música latina para niños: “Vamos Al Zoo”, Danilo & Chapis.

CLÁSICA

—Mejor álbum de música clásica: “Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus”, Simón Bolívar Symphony Orchestra.

—Mejor obra/composición clásica contemporánea: “Concerto venezolano”, Paquito D’Rivera, compositor (Pacho Flores con Paquito D’Rivera).

ARREGLO

—Mejor arreglo: “Songo Bop”, Rafael Valencia, arreglista (Camilo Valencia, Richard Bravo con Milton Salcedo).

DISEÑO DE EMPAQUE

—Mejor diseño de empaque: “Atipanakuy (Deluxe)”, Gustavo Ramirez, director de arte (Kayfex).

COMPOSICIÓN

-Compositor del año: Edgar Barrera.

PRODUCCIÓN

—Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “Canto a la imaginación”, Érico Moreira, ingeniero; Érico Moreira, mezclador; Felipe Tichauer, ingeniero de masterización (Marina Tuset).

—Productor del año: Edgar Barrera.

VIDEO

—Mejor video musical versión corta: “Estás Buenísimo”, Nathy Peluso.

—Mejor video musical versión larga: “Camilo: El primer tour de mi vida”, Camilo.