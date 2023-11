Petro censura que marihuana y cocaína sean drogas prohibidas al comparar su letalidad con fentanilo

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano, Gustavo Petro, comparó el miércoles la letalidad que tiene hoy el fentanilo como droga frente a la de la marihuana y la cocaína y censuró que éstas últimas hayan sido siempre consideradas como sustancias prohibidas a nivel global porque no tienen el mismo “efecto mortífero”.

“Alguien ya en la política podría decir: ¿por qué prohíben la cocaína, igual que la marihuana?, ¿por qué no le dejan usos a la hoja de coca legales si es que no queremos pasar a ese nivel?, ¿por qué no acabamos el problema de raíz y enfrentamos el problema más grave que hoy por hoy se llama fentanilo?”, cuestionó el mandatario en el “Primer encuentro internacional de directores de Policía de América” que se desarrolló en Bogotá.

Más de 100.000 personas han muerto por sobredosis de drogas en Estados Unidos desde 2020, de las cuales unas dos terceras partes están relacionadas al fentanilo, un opioide sintético que es exponencialmente más adictivo que la heroína.

“El problema que tenemos es peor, ahora nos toca coordinarnos con la policía china... y coordinarnos con la policía europea... Ya este problema no se llama Pablo Escobar, eso quedó para la televisión”, apuntó el mandatario.

Y sugirió que haya acuerdos entre países para enfrentar las nuevas tendencias del narcotráfico, en alusión a que ya hay “mafias norteamericanas, europeas, chinas, latinoamericanas, y seguro que hay otras, seguro que hay africanas".

Petro reiteró que, a su juicio, la guerra contra las drogas “fracasó” y evolucionó de los cárteles de la cocaína como el de Escobar en la década de 1980 a mafias trasnacionales que se extienden por varios continentes.

El mandatario advirtió que el mercado de la cocaína podría crecer en China porque el dinero del narcotráfico colombiano es lavado a través del comercio chino, lo que generaría los contactos entre las mafias de ambos países y “esa interrelación se puede volver mercado de la cocaína”

Ante la ruta trasnacional de las drogas, aseguró que la situación amerita un acuerdo entre Colombia, China, Estados Unidos y México para enfrentar los cambios en la forma en que se mueve la cocaína ante el auge del fentanilo.

Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína en el mundo, con 230.000 hectáreas sembradas en 2022, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Bajo el gobierno de Petro Colombia cambió la política de drogas, la cual se propone reducir 90.000 hectáreas de coca en 2026 afectando los nodos más fuertes de la cadena del narcotráfico y no a los pequeños cultivadores. Además, se propone avanzar en la regulación del cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la hoja de coca, los cuales tienen que ser aprobados en el Congreso.