Taxistas golpean a joven LGBT por defender el paso de peatones en el Centro de la CDMX

Daniel F. fue golpeado por dos taxistas tras defender a un grupo de jóvenes a quien uno de los choferes exigía violentamente que se quitaran del paso peatonal para poner su vehículo; al percatarse de la agresión intentó mediar la situación; sin embargo, terminó con varias fracturas en la cara.

A través de redes sociales se difundió un video en donde aparece uno de los taxistas discutiendo con el grupo de peatones, mismo que agredió al joven Daniel la madrugada del 12 de noviembre después de defender a los chicos mientras él y su pareja esperaban a una de sus amigas que abordaría un trasporte de aplicación.

“Base clandestina” de taxis sobre Eje Central

En entrevista para Publimetro México, Daniel F. relató que el domingo fue a bailar a un antro de la comunidad LGBTIQ+ con su pareja y una amiga, cuando se disponían a ir a sus domicilios se detuvieron entre República de Cuba y Eje Central Lázaro Cárdenas, donde varios taxistas hacen una especie de “base clandestina” hasta la madrugada.

Mientras Daniel, su novio y su amiga esperaban el trasporte de aplicación, se percataron de que junto a ellos un taxista violentaba a un grupo de peatones a quienes les exigía quitarse del cruce para estacionar su auto; como no se quitaban, argumentándole al conductor que no podía estacionarse en el paso peatonal y que solo esperaban el cambio del semáforo para pasar, el sujeto comenzó a agredirlos.

Daniel sacó su celular para documentar la violencia en caso de que los jóvenes fueran atacados físicamente, ya que minutos antes les aventó el coche, luego se acercó y le dijo a uno de los peatones que no se enganchara en el pleito con el taxista, logrando que el resto del grupo se alejara dejando solo al conductor, lo que termino con la discusión. En ese lapso la amiga con la que iba él y su novio se fue, por lo que ambos decidieron irse a descansar.

A golpes taxistas le fracturan la nariz y los huesos que rodean el globo ocular

Unos pasos más adelante, Daniel y su pareja se encontraron con el taxista y sus compañeros que se acercaron directamente a él para quitarle su celular porque se dieron cuenta de que había grabado las agresiones; sin embargo, el joven se negó a dar su teléfono y dos sujetos comenzaron a golpearlo al igual que a su novio.

“Todo fue tan rápido que no me dio tiempo de defenderme. No me di cuenta cuando recibí el primer golpe, estaba preocupado por mi pareja porque también lo estaban golpeando y no veía nada y mientras me golpeaban me decían ‘pinche put*”, relató Daniel F. a Publimetro México, agregando que “la zona donde están estos taxistas es LGBT y ven a la comunidad como un negocio, se sienten superiores y creen que no vamos a alzar la voz”.

El joven asegura que como pudo se levantó y huyó del lugar junto a su pareja, con quien al llegar a casa, ubicada cerca del lugar de la agresión, llamó al 911 para pedir ayuda, ya que en ese momento no había ningún policía o botón de pánico cerca del lugar para que fueran auxiliados.

Después de que policías ya paramédicos llegaran a la casa de Daniel, le recomendaron denunciar en el Ministerio Público (MP) y atenderse en un hospital; los médicos determinaron que el joven tenía fracturas en la nariz y en los huesos que rodean el globo ocular, una posible fractura en el cráneo, así como derrames en los ojos, además recibió varias puntadas en una oreja y tiene diversos golpes en el cuerpo.

Policías piden que “no se meta” en pleitos ajenos

Hasta el momento y tras presentar su denuncia, las autoridades solo le dijeron que revisarán las cámaras de los Centros de Comando y Control (C2) ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) para determinar cómo ocurrieron los hechos; está a la espera del MP para notificar y llevar evidencia.

“Lo único que quiero es justicia, quiero que las personas que salgamos a cualquier lado nos sintamos seguras de estar en una zona LGBT y ahora todos estamos expuestos a esta persona, a que se quiera desquitar con alguien más como lo hizo conmigo, mi ataque fue con saña. Nos debemos de cuidar entre nosotros porque los policías me dijeron que para qué me metí y que estuvo mal grabar”, mencionó Daniel.

Además, el joven asegura que “tiene miedo de que el taxista tenga represalias en su contra” por la difusión del video en redes sociales y los medios de comunicación, ya que cuando los taxistas lo golpearon le exigieron que borrara de su celular el video de la agresión a los jóvenes peatones.

“No nos podemos quedar callados ante una injusticia, si nos hacemos los indiferentes seguirán pasando este tipo de cosas, por eso quiero que se viralice. No era mi intención molestar a nadie, solo quería mediar la situación y no hace nada más que grabar. Tengo miedo de que el taxista tenga represalias hacia mí”, dijo Daniel a Publimetro México.