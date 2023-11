Abanicos y mantones, Rocío Jurado o 'Granada' en la voz de Bocelli, se cuelan en unos Grammy Latinos con sabor andaluz

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

Los Latin Grammy han cerrado este viernes una gala en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla que ha cumplido con lo esperado, en donde lo andaluz ha estado muy presente a través de intervenciones de artistas como Rosalía, que ha recuperado un popular tema de Rocío Jurado, Andrea Bocelli cantando a 'Granada' o Alejandro Sanz con su 'Corazón partío' entre abanicos y mantones de su grupo de bailarines.

Rosalía ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a la gala con una actuación muy aplaudida en la que la cantante catalana ha homenajeado a Rocío Jurado con una versión aflamencada de 'Se nos rompió el amor'. Con un vestido negro palabra de honor y rodeada de una orquesta con guitarras haciendo la función de violines, han sonado los primeros compases de la canción que hizo popular Rocío Jurado.

Posteriormente, el actor Antonio Banderas ha tomado la palabra para iniciar la gala oficialmente. "Andalucía, orgullo de la belleza y el cante: han acertado pensando en esta tierra, fértil para la creación artística. De Pablo Picasso a Lorca, pasando por Velázquez", ha señalado el artista, para luego celebrar que en esta noche se puede "descubrir la canción de la vida".

También Alejandro Sanz se ha sumado a la reivindicación de la tierra andaluza, aunque en su caso con algo de suspense --un aparente fallo en la microfonación le ha llevado a repetir dos veces el inicio de su discurso--. "Hay tres cosas que me hacen sentir orgulloso: ser español, ser músico y miembro de la academia latina de la grabación", ha apuntado antes de actuar.

Sanz, quien también ha reivindicado a la música como "curativa en los momentos buenos y no tan buenos, en medio del ruido y del dolor", ha interpretado su famosa canción 'Corazón partío' en medio de un escenario con unos improvisados arcos de herradura que recordaban a la sevillana Plaza de España y rodeado de bailarines con abanicos y mantones.

Andrea Bocelli, también inundando el escenario con flores rojas y bailaores sevillanos, ha recuperado el tema 'Granada' del compositor Agustín Lara, muy aplaudido por el público. Y otra reivindicación andaluza, en este caso del flamenco, ha llegado de la mano de Niña Pastori. "El flamenco está hoy donde está y no es de minorías, pero sí de categoría. Estoy feliz de pertenecer a ello", ha remarcado.

SHAKIRA, SUS HIJOS Y SERGIO RAMOS

La cantante Shakira ha recibido el premio a mejor canción del año, 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', junto al productor Bizarrap, recogiendo el galardón de manos del futbolista Sergio Ramos y reconociendo que ha prometido a sus hijos "ser feliz" porque "en el pasado no hay nada".

"Este premio va para mis hijos, que les he prometido que voy a ser feliz y van a tener una mamá que va a reír con toda su risa. Se lo merecen y ya pienso en las canciones y giras que voy a hacer: en eso pienso. En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro", ha apuntado.

Antes de subir a por el premio, Ramos --exfutbolista del Real Madrid y ahora en el Sevilla-- ha anunciado el premio de una categoría en que "los cracks son los que crean temas que suenan por todo el mundo". "En el fútbol las emociones más intensas se logran con un golazo y en la música lo hacen los canciones", han completado Ramos y Laferte.

Shakira ha sido otra de las grandes protagonistas de la gala junto al productor argentino Bizzarap. Primero, ambos han recogido uno de los premios más tempraneros --el de mejor canción pop-- y Shakira ha recordado tanto a su tierra natal, Colombia, como España. "El público español me ha acompañado en los buenos y malos momentos, en los difíciles y duros, y en ningún momento han dejado de darme cariño", ha dicho.

Posteriormente, han tenido una actuación --antes han sonado otras dos canciones de Bizarrap, con Milo J y una particular versión de 'Quédate'-- conjunta, con su ya famoso tema de las sesiones del productor en la que la cantante colombiana recuerda que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" y que ha sido de lo más aplaudido e incluso coreado.

La cantante colombiana ha actuado también en solitario en otro momento emotivo, ya que ha hecho sonar la canción 'Acróstico' en la que participan sus hijos --y que han salido en un video grabado previamente--. También ambos hijos de su relación con Piqué han estado presentes en la gala y han sido los mencionados en el citado discurso.

PAUSINI, LA ITALIANA "MÁS LATINA DE TODO EL COÑO MUNDO"

Otro de los momentos más destacados ha sido el de la entrega del premio Persona del Año a Laura Pausini de manos de Karol G. "Soy la persona más feliz del mundo, en 30 he tenido una vida muy privilegiada, no sólo por el gran placer de cantar en español, pero sobre todo porque me he sentido adoptada como una hija y una hermana: soy la italiana más latina de todo el coño mundo", ha gritado con humor Pausini.

La artista italiana ha interpretado previamente un 'medley' de sus temas más populares, entre ellos 'La soledad' o 'Marco se ha marchado' --Rauw Alejandro también le ha hecho un breve homenaje con una versión de 'Se fue'--.

"Los latinos son mi familia, me siento en el pensar y en sentir y hoy confirmamos a todo el mundo que nuestra adopción es finalmente legal. Y sobre todo que nuestras almas y corazones permanecerán juntas para siempre.", ha añadido la galardonada con el Premio Grammy Latino Persona del año.

ANTONIO BANDERAS

Antonio Banderas, por su parte, ha recogido otro premio especial, de la Presidencia 2023. "Necesito la música como el comer todos los días. Creo en el arte a todos los niveles porque el arte es la mejor manera de aprender a vivir y de ser único y especial", ha remarcado el actor malagueño, quien también ha tenido un guiño para la comunidad latina.

"Para mí lo ha significado todo en Estados Unidos. Trabajaron muy duro para que sus hijos salieran y ellos ahora están en todos los puestos de poder y por supuesto llegaron a Hollywood. Estos premios son muy importantes y el que hayáis venido a Andalucía es un regalo inmenso", ha defendido.

La gala de más de tres horas de duración ha tenido numerosas actuaciones musicales. Ozuna, Carín León, Juanes, Sebastián Yatra, Eslabón Armado y Peso Pluma, Rauw Alejandro, Maluma, María Becerra y Pablo Alborán, Fercho y Camilo y Manuel Carrasco han cerrado una jornada en la que Shakira, Karol G y Bizarrap se erigieron como triunfadores de la noche en Sevilla.