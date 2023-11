Arévalo y Herrera denuncian una persecución de la Fiscalía contra quienes "rechazan" la corrupción

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su 'número dos', Karin Herrera, han criticado este jueves las recientes acciones del Ministerio Público de Guatemala y han denunciado la persecución del organismo contra quienes "rechazan" la corrupción.

"Existe una persecución en contra quienes, con ideales firmes, han expresado su rechazo a un sistema que favorece a un pequeño y muy voraz grupo de corruptos", ha declarado Herrera en una rueda de prensa en la Plaza de Derechos Humanos de la capital del país.

La vicepresidenta electa ha sostenido que "lo que la Fiscalía ahora presenta como una investigación solamente desenmascara el montaje que ya sabíamos que existía" para la persecución política y ha anunciado que su formación política, el Movimiento Semilla, seguirá presentando acciones legales.

Por su parte, Arévalo ha señalado que "no hay ninguna duda" que en Guatemala "están fraguando una deriva autoritaria", puesto que se han anunciado medidas "absolutamente ilegales" para "amedrentar" al binomio presidencial elegido en las urnas, así como a diputados de su partido político.

"Hoy Guatemala duele porque nuestras instituciones están en crisis, el Ministerio Público de (la fiscal general) Consuelo Porras no busca la justicia, como ha quedado claro, confirman que están dispuestos a perseguir a personas inocentes por sus opiniones y sus ideas políticas", ha manifestado el mandatario electo.

Así, ha avisado de que "el grado al que han llevado su persecución política ya no puede ser tolerado porque, si ellos ganan, Guatemala es la que pierde". "No podemos permitirlo", ha zanjado, al tiempo que ha señalado que "ya no basta" con expresar repudio, "ya que el dolor" sentido es "una señal alarmante de una peligrosa dirección a la que quieren llevar" al país.

"Han decidido tomar este camino y hoy alertamos a la comunidad internacional comprometida con la libertad a no quitar la vista de este proceso autoritario. La democracia en Guatemala está en peligro, pero no dejaremos que estas acciones impidan que el 14 de enero comience la nueva primavera", ha declarado en referencia a la fecha en la que está programado el cambio de poder.

La Fiscalía guatemalteca solicitó horas antes la retirada de la inmunidad de Arévalo y Herrera por la toma de la Universidad de San Carlos, una acción de protesta en contra del proceso de elección de un nuevo rector de la institución educativa. Además, la Policía Nacional, por orden del Ministerio Público, ha llevado a cabo este jueves 31 registros contra viviendas de simpatizantes y afiliados de Semilla como parte de su investigación contra la formación por un presunto delito de lavado de dinero.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por concluido el proceso electoral a finales de octubre, haciendo oficial así los resultados de las elecciones de agosto en las que resultó vencedor Arévalo, quien tomará posesión como presidente el próximo 14 de enero junto con su compañera de fórmula, la vicepresidenta electa Karin Herrera.

El Ministerio Público de Guatemala ha llevado a cabo numerosas acciones para inhabilitar los resultados de los comicios o ilegalizar a la formación política, una postura que ha recibido la condena de la comunidad internacional.

Según la Fiscalía, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.

Los principales instigadores de esta causa --cuestionada tanto dentro como fuera de Guatemala-- son el juez Fredy Orellana; el fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche; y la fiscal general, Consuelo Porras, incluida esta última en una lista de agentes corruptos elaborado por Estados Unidos.