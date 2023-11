Ni la opulencia del Gran Premio de Las Vegas impresiona a Verstappen

LAS VEGAS (AP) — El Gran Premio de Las Vegas es un espectáculo de extravagancia total color de neón. Pero Max Verstappen no tiene interés alguno en el exceso y la opulencia que rodean la primera visita de la Fórmula Uno a la Ciudad del Pecado en 41 años.

Verstappen, tricampeón reinante de la F1, se quejó de hecho. Dijo que la carrera del sábado es “99% espectáculo y 1% evento deportivo” y afirmó que se sentía como “un payaso” de pie en el escenario durante la ceremonia de apertura del miércoles por la noche, que incluyó múltiples actos musicales.

El piloto del que se espera que logre su 18va victoria de la temporada, sexta consecutiva, se ausentó después de una fiesta para celebridades en The Winn. El presidente de la F1 Stefano Domenicali había pedido que todos los pilotos asistieran.

“Sólo me gusta siempre concentrarme en las cosas que se relacionan con el desempeño. No me gusta todo lo que le rodea. Sé, desde luego, que en algunas partes esto es parte de lo demás, pero digamos que no me interesa”, manifestó el piloto de Red Bull. “Estoy ansioso por hacer lo mejor que pueda, pero no estoy ansioso por el show”.

El holandés, quien ganó su tercer título consecutivo desde comienzos de octubre, cuando restaban todavía seis carreras de la temporada, es uno de los pocos pilotos que parecen ofendidos por el espectáculo de 500 millones de dólares montado por la F1 y su dueño, Liberty Media, en un intento por promover este Gran Premio.

La F1 está decidida a que la carrera en la avenida principal de Las Vegas sea un éxito, y ha invertido una fortuna con el objetivo de que la ciudad se convierta en un destino de largo plazo para la serie global en su calendario anual.

Toda la antesala del sábado estará repleta de experiencias de lujo para los aficionados, tanto en la pista como en los casinos y restaurantes. Las celebridades estaban llegando desde antes de las primeras dos secciones de práctica, que se realizaban el jueves por la noche.