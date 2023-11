Después de que la tarde de este jueves se registrara un incendio al interior de una bodega de calzado de la Plaza Oasis en el centro de la Ciudad de México, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) rescataron a un gatito que se encontraba atrapado en el lugar.

Quizá te puede interesar: Incendio consume bodega de calzado en pleno centro de la CDMX

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México publicaron que los servicios de emergencia brindaron los primeros auxilios al pequeño felino.

Elementos del ERUM rescatan a gatito del incendio en bodega del centro de la CDMX

También puedes ver: Fotos: incendio en bodega de Plaza Oasis sorprende a bomberos y transeúntes

Hasta el momento continúa la intensa movilización de bomberos, policías y personal médico en el lugar donde ha trascendido que pese a que el fuego no ha sido sofocado, se ha logrado contener y no existe peligro de que se propague a inmuebles aledaños. No se reportan heridos ni personas fallecidas.