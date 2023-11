Albania prohíbe salir del país a exministro acusado de corrupción

TIRANA, Albania (AP) — El exministro de salud de Albania, investigado por presuntos hechos de corrupción, debe reportarse a la policía y tiene prohibido salir del país, anunció la fiscalía el sábado.

Ilir Beqaj deberá reportarse a la fiscalía cada viernes y no podrá usar su pasaporte ni su cédula de identidad para salir del país, informaron fiscales del Tribunal Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

Beqaj, de 55 años, renunció como director de una agencia que coordina la asistencia internacional. Fue ministro de salud entre 2013-2017 como parte del Partido Socialista, del primer ministro Edi Rama.

Beqaj está acusado de corrupción y de abuso de poder en un proyecto del gobierno para esterilizar equipos médicos. Ha negado las acusaciones, pero ha dicho que respetará los dictámenes de la fiscalía. También renunció al puesto en el gobierno.

La lucha contra la corrupción ha sido el Talón de Aquiles de la Albania poscomunista, pues la corrupción ha afectado el desarrollo democrático, económico y social. Las nuevas instituciones han lanzado varias investigaciones en torno a exfuncionarios acusados de corrupción. Un exministro sirvió una pena de cárcel.

El ex primer ministro y ex presidente Sali Berisha, hoy en día legislador, también está acusado de corrupción, pero ha violado la orden de presentarse a las autoridades y no salir del país, diciendo que primero tiene que preguntarle al parlamento.

Otros ex ministros y alcaldes también han sido arrestados o están siendo investigados por denuncias de corrupción.

