Filipinas pide a TikTok que ayude a las tiendas familiares a promocionar productos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Marcos quiere que la aplicación entrene a los vendedores locales, sobre todo los de zonas rurales, a comercializar sus ofertas, ha dicho su oficina de comunicación en un comunicado después de reunirse con el CEO de TikTok, Chew Zi Shou, en San Francisco, ha informado la agencia Bloomberg.

"Tenemos mucho de esto en Vietnam, mucho en Indonesia, mucho en Malasia", ha asegurado Chew en otro comunicado, en el que ha añadido que "darles una plataforma para vender en todo el país y exportar a todo el mundo. Ese es el plan".

Propiedad de ByteDance, con sede en Beijing, TikTok lanzó en abril del año pasado la plataforma de compras TikTok Shop, que se ha convertido en una amenaza para los actores del comercio electrónico como Lazada, respaldada por Alibaba Group Holding, y Shopee. Ha enfrentado una reacción violenta en otros mercados del Sudeste Asiático, con Indonesia imponiendo restricciones regulatorias y Malasia cuestionando su cumplimiento legal e instando a la plataforma a hacer más para frenar las noticias falsas.

Hay guías "para mantener a la gente civilizada y mantener la plataforma segura", ha relatado Chew, agregando que TikTok tiene un equipo para moderar el contenido. Para Marcos, es a veces difícil diferenciar "lo que es una fuerte opinión con lo que es considerado una noticia falsa".

Marcos, hijo de un ex dictador que lleva el mismo nombre, fue elegido en mayo de 2022 después de realizar una campaña en la que las plataformas de redes sociales, incluido Tiktok, aumentaron aún más su popularidad en un momento en que la pandemia aumentó la dependencia de la opinión transmitida por teléfonos inteligentes. Más de dos tercios de los filipinos tienen acceso a Internet y son más activos en las redes sociales que en otros países del sudeste asiático, según We Are Social y Hootsuite.