The Hives enloquecen al Corona Capital, Pulp estrena una canción

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La primera noche del festival Corona Capital 2023 contó el viernes con una poderosa actuación de los suecos de The Hives y el estreno mundial de una canción de Pulp.

The Hives subieron al escenario principal con trajes sastres negros con rayos, tiras de triángulos y notas musicales blancos que pronosticaban la energía que se iba a descargar durante su concierto.

“Buenas noches, buenas tardes, mis queridos amigos mexicanos, ¿están listos para los Hives en el escenario grande?”, dijo en español su vocalista Pelle Almqvist antes de interpretar “Walk, Idiot Walk”.

Almqvist señaló que había tratado de aprender “un poco de español, españolito” especialmente para ese concierto y lo demostró hablando con el público en castellano en casi todas sus intervenciones. “¿Es bueno no? ¡Magnífico!”, señaló en lengua española.

No podía faltar su éxito “Hate To Say I Told You So” y también interpretaron canciones de su más reciente álbum, “The Death Of Randy Fitzsimmons”, como “Rigor Mortis Radio” y “Stick Up”. “Go Right Ahead” y “Come On!”, fueron otros de los temas que tocaron.

Almqvist se dejó caer sobre el público y en otras partes había gente bailando slam, también se arrojaron muchos vasos de cerveza y refresco (entre otros líquidos). “¡Te amo!”, exclamó el cantante.

“Ahora, ¡toda la gente sentada!”, pidió Almqvist hacia el final de su presentación. Cuando escuchó que la multitud tan apiñada se rio, dijo: “¿Imposible?, ok entonces toda la gente en silencio, muy callados, respiren hondo y exhalen profundo, queremos aprovechar para agradecer a cada uno de ustedes por venir esta noche, sabemos que pudieron elegir otro festival donde no tocaban los Hives pero ¿qué tipo de diversión sería esa? Quiero dedicar este show a ti, a ti, a ti, a ti...”, agregó, señalando a muchas personas antes de una gran rendición de su canción “Tick Tick Boom” con la que cerraron su concierto.

En el escenario Vans del Corona, el segundo más grande del festival, se presentó la banda británica Pulp, una de las más esperadas del día que comenzó su concierto con “I Spy”.

“Esta noche estamos para entretenerlos, pero nos tienen que ayudar, así que mi primera pregunta es ¿saben aplaudir? Este es un aplauso mágico, tienen que seguirme, un, dos, tres, cuatro”, dijo su vocalista Jarvis Cocker hacia el comienzo del concierto antes de que sonaran los acordes de su éxito “Disco 2000”.

Más delante los sorprendió al presentar un tema inédito de la banda con una dedicatoria especial.

“Esta es una canción nueva, la primera vez que ha sido tocada en la historia de la humanidad”, manifestó en castellano su vocalista Jarvis Cocker. “Disfruto mucho estar aquí (en México) así que quiero tocar esta canción para ustedes, queremos tocarla para ustedes y también quiero dedicarla para mi novia que está viéndonos desde ahí, y se titula ‘Background Noise’”, agregó en inglés.

Pulp también incluyó “Pink Glove”, “Weeds” y “Common People” en las canciones que tocó en el festival.

Durante su concierto, el vocalista de la banda francesa Phoenix, Thomas Mars, le pidió al público algo especial.

“¿Les puedo pedir que canten con nosotros? Cada vez que venimos aquí nos cantan”, les recordó en inglés. “Sólo sé que quiero escuchar ‘ay ayayay canta y...’”

El público lo completó el famoso ‘canta y no llores’ de la tradicional “Cielito lindo” que los mexicanos suelen entonar en conciertos y estadios deportivos. Phoenix incluyó “If I Ever Feel Better”, “1901” y “Alpha Zulu” en su repertorio.

“Gracias por saberse todas las letras, cada concierto en la Ciudad de México es especial para nosotros, cada vez”, destacó Mars.

Más adelante se presentó la canadiense Alanis Morissette por primera vez en el Corona y en uno de sus primeros en festivales mexicanos después de sus conciertos en el Auditorio Nacional y el Corona Capital de Guadalajara.

Su presentación comenzó con un video de hitos de su carrera, así como otros famosos y gente común interpretando sus canciones, también retrataba la forma en la que ha sido presentada en los medios desde que era una adolescente. Morissette de ahora 49 años, se mostró alegre y desenvuelta en su presentación, en la que no habló mucho, pero sí incluyó sus éxitos como “Hand in My Pocket”, “Mary Jane”, “Head over Feet”, “You Learn”, así como otros temas como “Hands Clean”.

¡Muchas gracias!, es tan genial estar de vuelta aquí, los extrañé”, afirmó Morissette, para quien desafortunadamente la ecualización con la batería y el bajo demasiado altos no le hizo justicia a su privilegiada voz.

La noche cerró con la presentación de otros canadienses, Arcade Fire, quienes incluyeron sus éxitos “Everything Now”, “The Suburbs”, “Ready to Start” y “Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)”, en la que hondearon una bandera de Haití, pues está inspirada en el Doctor Paul Farmer quien trató la tuberculosis en ese país.

El vocalista de Arcade Fire, Win Butler, recordó su experiencia en otros festivales cuando era adolescente y tocó los primeros acordes de una canción de otra banda, “Friday I’m in Love”, antes de decir: “Adoro The Cure, vamos a estar aquí el domingo, estaré justo ahí”, señalando hacia el público.

The Cure se presentará en el escenario principal del Corona Capital el domingo. El sábado el festival continuará con las presentaciones de Blur, Jungle, Thirthy Seconds to Mars y Metronomy.