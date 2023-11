Alegría (PSOE) reconoce que se espera una "legislatura compleja" y acusa al PP de ser "un partido de destrucción"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"En el Partido Socialista somos muy conscientes que nos enfrentamos a una legislatura compleja, todas lo son, pero sí sabemos que tal y como hemos vivido estos últimos años no podemos esperar nada del Partido Popular, ni nosotros como Gobierno ni tampoco los ciudadanos", ha advertido Alegría en un vídeo difundido este domingo por el PSOE.

En este sentido, ha criticado que el PP "ha decidido convertir el papel de la oposición en un papel de ofensiva, agitación y división". "El PP siempre que está en la oposición agita y sale a la calle", ha lamentado.

Así, ha advertido de que "no es de recibo" que el PP "se manifieste al grito de "vamos España", "despreciando a más de 12,6 millones de españoles que con su voto han decidido que haya un gobierno progresista los próximos cuatro años".

Para Alegría tampoco es de recibo que tras más de dos semanas "de altercados y ataques a la sedes socialistas por toda España", el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no haya emitido ni una sola palabra de rotunda condena".

En la misma línea, ha censurado que "la ultraderecha de Vox, los socios del PP, sea el principal agitador de un peligroso odio y desprecio en las calles y el señor Feijóo siga callando y, por lo tanto, otorgando", y ha lamentado que el líder del PP también "calle" después de que una exalcaldesa 'popular' de un pueblo de Segovia haya pedido "un tiro en la nuca" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ante todo ello, Alegría ha avisado a Feijóo que "un error" es "no respetar lo que emana de las urnas" y "deslegitimar el voto de los ciudadanos". "Un error es dejar de ser un partido de oposición para ser un partido de destrucción", ha sentenciado.

Sobre las manifestaciones del PP, la portavoz del PSOE ha afeado que se realicen "al grito de igualdad" cuando con "media consulta a la hemeroteca" se ve que "no ha habido una sola medida en pro de la igualdad que haya contado con el apoyo del PP". "Han dicho no a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), han dicho no a las políticas para acabar con los contratos basura y han dicho no a la subida de las pensiones. En resumen, han dicho no a la igualdad", ha apostillado.

De este modo, ha aseverado que "no puede ser que para el PP solo haya democracia cuando gobiernan ellos y acuse al resto de las formaciones políticas de dar un golpe de Estado por la puerta de atrás".

"La democracia es mucho más robusta de lo que algunos nos quieren hacer creer y este gobierno la defenderá con convicción y determinación. Que a nadie le quepa la más mínima duda", ha zanjado Alegría.