Brutalidad en los crímenes del “desollaperros” indigna y atemoriza a capitalinos

Lo habitantes de la alcaldía Xochimilco viven con el temor de que quienes están asesinando perros en el Bosque de Nativitas, pronto puedan cometer otro tipo de crímenes que atenten contra vidas humanas, pues la autoridades locales no toman cartas en el asunto, e incluso se les señala por tratar de esconder los cadáveres.

Desde junio de 2023, al menos 20 perros fueron desollados, descuartizados y abandonados sin órganos en las áreas verdes del bosque situado al sur de la CDMX. Esto ha sido reportado por vecinos y organizaciones que esterilizan, alimentan y cuidan a los perros que son abandonados en las cercanías del bosque.

“Son muy lamentables los hechos en el Bosque de Nativitas, porque no se está persiguiendo a cualquier tipo de persona, estamos detrás de un verdadero asesino serial”, señaló a Publimetro la abogada y activista en pro de los derechos de animales, Susana Ramírez Terrazas, quien puntualizó que los crímenes tienen características de ser perpetrados por un psicópata de alta peligrosidad y, añadió, que es uno de los casos de maltrato animal más graves de los últimos años.

Este 18 de noviembre fueron encontrados los restos de la víctima número 20. Sin embargo, activistas denunciaron que para levantar el cuerpo no acudió el personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FEDAPUR), quienes tienen abierta una carpeta de investigación por esta serie de casos de maltrato y tortura animal.

Nitzia Rosas de la organización Amamos a los Perritos Xoch, relató que desde julio se ha solicitado audiencia con el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, para pedirle vigilancia, alumbrado y cámaras de vigilancia en el bosque, donde después de la 18:00 horas el ambiente se torna muy inseguro.

No obstante, desde el gobierno de la alcaldía solo les dan largas y negativas a sus peticiones con argumentos como “no hay recursos” y “no hay presupuesto para el bosque, se va a quedar así y háganle como quieran”.

Cuando empezaron a aparecer más cadáveres de perros desollados, los vecinos y activistas presentaron una denuncia por maltrato animal en la Fiscalía de Investigación Territorial de Xochimilco que, en octubre ya había integrado 18 casos en la carpeta de investigación.

“Cuando apareció el cuarto perro escuchamos gritos (de perro) dentro del bosque, o sea, se escuchaban hasta acá y yo no estoy tan cerca y también lo escuchó otro compañero, fue cuando al otro día apareció un perro desollado. Ya no sabemos si es adentro o afuera, porque sí nos han dado ganas de llegar corriendo, pero es una cueva de lobos, o sea, si nosotros nos metemos tal vez nos vamos a exponer más”

Aunque Rosas señala que aún no saben si los hechos los perpetra una o varias personas, confirmó que fueron los mismos elementos de la Policía de Investigación quienes les señalaron que el perfil del “desollaperros” podría responder a un psicópata peligroso, pues refirió que en los restos existe un patrón, “ les hace los mismos cortes, les saca los mismos órganos”, añadió la activista.

La integrante de la organización Amamos a los Perritos Xoch, aseguró que lo único que han hecho las autoridades es enviar a una patrulla de vez en cuando, y cuya única acción es ir a simular la vigilancia, a “tomarse la foto”.

Aunque no ha habido mayor avance en las investigaciones, las autoridades de la CDMX ya se pronunciaron al respecto. El 17 de noviembre el jefe de Gobierno, Martí Batres, calificó a los hechos como “condenables” y aseguró que ya se instruyó realizar las investigaciones pertinentes. “Sí se va a investigar este tema de la violencia contra animales, contra estos perros ahí en la zona de Xochimilco y Nativitas”, sostuvo.

Ramírez Terrazas, quien también encabeza la organización Va Por Sus Derechos, explicó a Publimetro que en la Ciudad de México menos de la mitad de las denuncias de maltrato animal logran judicializarse, y las que llegan a una sentencia, lo hacen de manera irrisoria, pues las autoridades dejan mucho qué desear al momento de aplicar el Código Penal en defensa de los animales.

Por otra parte, la abogada especializada en defensa animal aseguró que quien o quienes estén detrás de los asesinatos de perros en el Bosque de Nativitas deben de ser juzgado por cada crimen por separado para lograr, en todo caso, para lograr una condena ejemplar, pues lejos de posturas especistas (que discriminan los animales por considerarlos especies inferiores), refirió que todas las vidas valen por igual.

“Perros, gatos, vacas, pollos, cabras, no por ser vidas no humanas son menos importantes.No es más importante una vida humana a la no humana. Estamos hablando de dar con el paradero de un psicópata. Estamos hablando de una persona enferma que no puede estar libre porque es un peligro para la sociedad”.

— Susana Ramírez Terrazas.