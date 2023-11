Fórmula 1/GP Las Fernando Alonso: "Hemos hecho más de lo que pensábamos"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Salí bien, pero en la primera curva creo que hice trompo o no sé si me toqué con alguien o no, todavía no vi la repetición, pero perdí el coche ahí. Cuando vi al Alfa Romeo justo en frente de mí, pensé que la carrera ya se había acabado, pero luego, con el 'safety car', pude entrar un poco en la lucha y sumar puntos. Al final, me deja con buen sabor de boca, porque en la primera curva pensé que se había acabado", señaló en declaraciones a DAZN.

A pesar de todo, el asturiano es optimista con el resultado. "Hemos hecho, yo creo, más de lo que pensábamos. Lance, saliendo desde el puesto 19, acabar quinto es 'top'. Hemos perdido una oportunidad seguramente conmigo de hacer algo más. Pero, dentro de lo que cabe, décimos en la crono, novenos ahora en carrera, los dos coches en los puntos... Hay que ver el lado positivo", apuntó.

Por último, indicó que en la última carrera del año, en Abu Dabi, tratará de "disfrutar". Hoy ha sido divertido, el circuito nos ha ofrecido algunos adelantamientos. Ahora al final con Gasly; con Carlos -Sainz-, que nos hemos pasado y repasado alguna vez; con Hamilton... Estábamos más o menos en batalla y creo que es un punto positivo para el coche", finalizó.