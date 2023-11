La circulación diaria de los trenes de Renfe evita la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2 al año, según la compa

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Además, todos los trenes eléctricos de la compañía cuentan con la certificación 'Carbono Neutro' otorgada por Aenor, que se basa en la Norma PAS 2060, desarrollada por la British Standards Institution, miembro de la International Organization for Standardization (ISO).

A juicio de Renfe, este reconocimiento destaca su "compromiso con la sostenibilidad" y su objetivo de "ser más eficientes en el uso de la energía eléctrica de tracción mediante planes de conducción eficiente y el empleo del freno regenerativo".

"Nuestros trenes eléctricos de viajeros y mercancías garantizan que no producen emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o 'neutralidad de carbono' al no producirse emisiones indirectas tampoco en origen", ha explicado Renfe, que ha recalcado que la compañía está "a la cabeza de los consumidores finales de energía renovable a nivel nacional".

En su trabajo en favor de la sostenibilidad ambiental, Renfe ha reducido en un 89% su huella de carbono por cada unidad transportada respecto a la de 1990, un registro "hasta 20 y 30 veces menor" que las emisiones procedentes de competidores directos, como el transporte aéreo y por carretera.

"Nuestra apuesta por la sostenibilidad es completa. Trabajamos día a día para hacer más eficientes nuestros servicios y para convertirnos en el centro de una cadena logística y un sistema de movilidad más sostenibles", ha señalado la compañía.

CERO EMISIONES DE CARBONO EN 2050

De cara al futuro, Renfe tiene el objetivo de llegar a cero emisiones de carbono en 2050. Además, la empresa está adherida a la iniciativa empresarial europea para reducir las emisiones de CO2 en al menos un 55% en 2030 y al Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV).

Renfe tiene también las certificaciones de Calidad y de Medio Ambiente otorgadas por Aenor conforme a las normas UNE-EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 para la totalidad de la flota de los trenes AVE, Avlo y Mercancías.

"Estas certificaciones evidencian el cumplimiento de unas normas internacionales de referencia muy exigentes y la correcta implantación por parte de los equipos de Renfe del Sistema de Gestión de Calidad y de Medio Ambiente, que garantizan que el servicio proporcionado es controlado por la compañía, enfocado a la mejora continua y comprometido con el medio ambiente", ha sostenido.