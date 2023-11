Luis de la Fuente: "Es un momento muy difícil, estamos destrozados por Gavi"

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

"Entiendo todo ahora mismo, es un momento muy difícil, muy duro, para el jugador especialmente, el FC Barcelona, pero también para la selección y para mí. En el vestuario parecía que habíamos perdido, estamos destrozados, pero el fútbol tiene estas cosas, es una actividad de riesgo y esta es la parte fea. Lo sentimos mucho", señaló De la Fuente en rueda de prensa.

El técnico riojano confesó que era su "momento más duro" en su carrera en los banquillos y que el jugador andaluz "estaba roto". "No comprendía que estas cosas le pudiesen pasar. Estaba tremendamente dolido y triste, el vestuario en el descanso parecía un velatorio. La vida tiene estas cosas y cuando vienen los momento buenos no los valoramos en su justa medida", indicó.

"Les pedí a los jugadores que siguiésemos trabajando. Teníamos el corazón roto, pero había que estar unidos para sacarlo adelante y en homenaje al compañero caído. De lo táctico ni hablas porque lo importante es recuperar anímica y emocionalmente a los futbolistas, peor era difícil incluso para mí hablar y explicarles lo que estaba sucediendo", añadió el de Haro.

Además, dejó claro que lo que menos le preocupaba era no poder contar con el jugador del FC Barcelona. "Cuando hablo de la salud de un jugador, ni pienso en la EURO ni en los Juegos Olímpicos, sólo pienso en su salud y vamos a ver mañana lunes y que Dios quiera que sea menos de lo que parece, aunque es improbable después de las primeras exploraciones", advirtió De la Fuente en relación a la presumible rotura de ligamento cruzado que sufriría Gavi.

El seleccionador recalcó que lo sucedido era "incontrolable" y que no tuvo que "ver" con el golpe que había recibido el centrocampista poco antes. "Ha sido al pisar, ha pisado mal y se le ha ido la rodilla", detalló. "Ha sido una desgracia, Gavi estaba perfectamente como el resto para jugar, estaba 'fresquísimo' y fenomenal, el viernes después del partido de Chipre quería entrenar. Siempre protegemos a los jugadores y la idea era que no hiciese los 90 minutos, pero le podía haber pasado a otro y estaríamos igual", añadió el riojano, que no dio descanso al blaugrana, uno de los dos titulares junto a Robin Le Normand que repitió en el once ante Georgia.

"El fútbol requiere una intensidad cada vez más alta y los calendarios son los que son. Noviembre es un mes que no es mayo, que es cuando llevan ya muchos meses los jugadores. Estas cosas tienen más repercusión cuando le pasan a jugadores más importantes", sentenció De la Fuente.