Beatriz Álvarez: "No pondremos el 'title sponsor' de la Liga F a cualquier precio, ya hemos generado un valor"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, aseguró este lunes que siguen buscando un patrocinador que dé nombre al campeonato, pero que no van a hacerlo "a cualquier precio" porque cree que ahora ya han "generado un valor", y dejó claro que no quieren "ser solo un organizador de una competición sino un símbolo de cambio".

"LaLiga, que es nuestra agencia comercial, está en la búsqueda. La primera vez salimos a ciegas, pero ahora creemos que hemos generado un valor y no vamos a poner el 'title sponsor' a cualquier precio. Lo deseable sería a lo largo de esta temporada", señaló Beatriz Álvarez en un desayuno informativo con medios, donde recalcó "el palo" que fue el conflicto con 'Finetwork', que dio nombre el año pasado al campeonato, un asunto que continúa "judicializado".

La mandataria resaltó que se ha vivido "un cambio enorme" respecto a esta búsqueda. "Antes ofrecías a las empresas algo social que pudiera darles valor y ahora lo ven como una oportunidad de negocio, ven que hay un retorno económico además del social y mediático", puntualizó, lamentando que "todo el impacto positivo" que les podía haber supuesto el histórico título mundial se perdió tras lo sucedido tras la final con Luis Rubiales y que incluso "alejó a un patrocinador muy potente". "Andamos 'cerquita' de un par de ellos", aclaró Pablo Vilches, CEO de la Liga F.

La dirigente explicó que después de la primera campaña como liga profesional ahora quieren "comenzar a proyectar" lo que desean que sea la Liga F y que para ello desarrollaron "un plan estratégico para tres años" que les pudiese dar "estabilidad y unos ejes, y construir una marca".

La asturiana recalcó que deben afrontar "retos deportivos" con cuestiones como el desequilibrio competitivo, las instalaciones de los clubes o la falta de relación directa con las jugadoras) y "retos corporativos" como lograr una marca o la sostenibilidad económica, con el deseo de "buscar un posicionamiento propio".

Álvarez recordó que les parecía "imprescindible visibilizar la competición por televisión" y, sobre todo, "el desarrollo de marca". "El para qué existimos. No queremos ser sólo un organizador de una competición, queremos ser símbolo de cambio y para ello hay que construir una comunidad que aún es pequeña, tenemos que encontrar la manera de unir a la gente y tratar de inspirar y compartir", subrayó.

"LOS CLUBES INDEPENDIENTES SON LA ESENCIA DE LA LIGA F"

"Tenemos que construir un significado y el propósito es celebrar todo lo que somos para demostrar que el fútbol femenino es imparable", prosiguió la presidenta de la Liga F, que no olvidó el sentido del lema de esta temporada de 'Vamos ganando'. "Pero no a nadie sino de ganar algo y por alguien y con algo, es en positivo y en gerundio porque no queremos que acabe. Queremos ser una marca imparable porque el fútbol femenino lo es", advirtió.

En cuanto al proyecto del fútbol femenino, no escondió que dentro de los clubes "hay de todo" a la hora de creer en él y que por ello deben trabajar para "generar recursos que sirvan de ayuda para que los que no creen al menos no destruyan". En este sentido, apuntó que algún club ya avisó "cuando se ponían trabas desde la RFEF con la connivencia del CSD" que se estaba planteando quitar al equipo femenino y que incluso se lo dieron "al propio" Miquel Iceta, entonces ministro de Cultura y Deporte.

La dirigente dio valor también a los clubes independientes de la Liga F, los cuales tienen "casuísticas diferentes entre ellos" y que incluso hay algunos "con presupuestos altos y en la zona alta de la clasificación con una inversión en plantilla importante". "Nos enriquecen y diferencia del masculino. Ellos son la esencia y estamos aquí gracias a ellos que fueron los que creyeron en esto del fútbol femenino. No queremos un liga sin clubes independientes, les queremos ayudar a sean sostenibles y estén en la competición", remarcó.

Álvarez sabe que deben "contribuir a que no exista tanta desigualdad", pero tampoco es partidaria de "cortas las alas" en aspectos económicos "a los que van abriendo camino" como es el caso del FC Barcelona. "No creo que el tope salarial sea el modelo a adoptar aquí, sí que tenemos que tener un control, pero es muy difícil establecer aquí un control económico", puntualizó.

"ES IMPORTANTE UN CAMBIO EN LA RFEF"

La exjugadora explicó que el fútbol femenino "era y es deficitario" y que los clubes han estado "poniendo permanentemente dinero", comparando la situación en España donde "la RFEF no pone dinero" a otros países donde "tienen ayudas de sus federaciones", aunque celebró que haya "otro talante negociador" con la RFEF y que ahora puedan "llegar a acuerdos", dando "normalidad a lo que debería ser una relación institucional". "Es importante un cambio en la federación, pero no se trata de personas sino de una forma de proceder, de mentalidad y de talante", consideró de cara al proceso electoral.

Por este motivo, detalló que el Convenio de Coordinación entre ambas entidades se debe acercar "al sentido común" y que el Convenio Colectivo parece que vaya a generar "más problemas" tras el conflicto con el tema salarial de las jugadoras.

"Con las futbolistas hemos ido perdiendo comunicación, tenemos 'feedback', pero no más allá del contacto individual y por eso hemos desarrollado la creación de una oficina de la jugadora para que exista un canal de comunicación más fluido, pero tuvimos que recortar su presupuesto por la resolución del CSD", prosiguió la presidenta de la Liga F.