Portaltic.-La versión remasterizada de The Last of Us Parte II llegará a PlayStation 5 el 19 de enero de 2024

La versión remasterizada de The Last of Us Parte II llegará el 19 de enero a PS5. NAUGHTY DOG (NAUGHTY DOG/Europa Press)

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

La desarrolladora de videojuegos ha anunciado una nueva versión con múltiples mejoras y novedades para revivir las historias de la protagonista, Ellie Williams, así como de personajes como Abby Anderson y Joel Miller, en el mundo postapocalíptico de The Last of Us Parte II.

En este marco, SIE junto con Naughty Dog han anunciado el lanzamiento de The Last of Us Parte II Remastered que, entre otras novedades, contará con un nuevo modo de juego al que se refieren como Sin Retorno.

Tal y como ha explicado PlayStation en un comunicado, el modo Sin Retorno es un nuevo modelo de supervivencia 'roguelike' diseñado para que los jugadores "demuestren su valía" en encuentros aleatorios y experimenten el combate de The Last of Us en "una experiencia nueva".

Así, los jugadores podrán escoger entre una gran cantidad de personajes para luchar, algunos de ellos jugables por primera vez en la franquicia. Cada personaje incluye características y rasgos distintos que pueden beneficiar distintos estilos de juego. Además, los jugadores también podrán elegir distintos encuentros de combate y sigilo.

Con este modo "se pueden agregar factores nuevos e inesperados en cada partida", según ha manifestado PlayStation. Esto también se debe a que, con cada victoria en las partidas Sin Retorno, los usuarios podrán desbloquear más personajes, máscaras y otras funciones para utilizarlas en dicho modo. También se podrá competir en un tabla de clasificación global.

Otra de las novedades de la versión remasterizada es un nuevo modo de juego para tocar la guitarra llamado Guitar Free Play. De esta forma, los jugadores podrán interpretar música en distintos instrumentos, utilizando herramientas como pedales de efectos de audio para modelar la interpretación. Incluso, podrán tocar con distintos personajes en varias ubicaciones del juego.

Además de todo ello, los jugadores también tendrán contenido adicional, con la posibilidad de explorar secciones que hasta ahora no habían sido expuestas. Por ejemplo, Naughty Dog incluirá contenido detrás de las escenas, con el que los jugadores disfrutarán de un conjunto de nuevos niveles "perdidos" que se basan en secuencias jugables "previamente eliminadas del juego".

No obstante, la desarrolladora ha advertido de que no se trata de niveles completamente terminados, sino que son partes del desarrollo inicial del videojuego que permitirán ver "nuevos destellos" del mundo de The Last of Us. Asimismo, estos niveles incluyen comentarios de los desarrolladores.

En cuanto a aspectos técnicos, la versión remasterizada cuenta con gráficos mejorados, con características como una salida 4K nativa en modo fidelidad, 1440p mejorados a 4K en modo rendimiento, y una opción de velocidad de fotogramas por segundo desbloqueada para televisores que admiten VRR.

Igualmente, también incluye mayor resolución de textura, mayores distancias de nivel de detalle, calidad de sombra mejorada, y mayor frecuencia de muestreo de animación, entre otras mejoras. Todo ello ofrecerá "detalles más ricos y fluidos, desde las montañas nevadas de Jackson, Wyoming, hasta el lluvioso paisaje urbano de Seattle, Washington", tal y como ha manifestado PlayStation.

Estas características se ven complementadas por la potencia y funciones únicas de la consola PlayStation 5, que dispone de tiempos de carga mejorados, retroalimentación háptica e, incluso, adaptación de piezas para mejorar la experiencia, como la integración de los gatillos al Mando Inalámbrico DualSense.

The Last of Us Parte II remasterizada se pondrá a disposición de los usuarios el 19 de enero de 2024, sin embargo, se podrá reservar a partir del 5 de diciembre. Asimismo, se lanzará con un precio de 10 euros para la actualización digital. Por otra parte, la versión física incluirá una caja 'steel book' con el juego completo y todo el contenido de la parte digital, además de 47 cartas coleccionables y un set de pins exclusivos.