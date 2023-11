Ciencia.-Los trilobites resurgen de las cenizas para revelar un mapa antiguo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Los trilobites son criaturas marinas extintas con cabezas en forma de media luna que respiraban a través de sus piernas. Una monografía de 100 páginas publicada en la revista Papers in Paleontology ofrece grandes detalles sobre la nueva especie, incluida una que lleva el nombre de la princesa real tailandesa Maha Chakri Sirindhorn.

Los fósiles de trilobites quedaron atrapados entre capas de ceniza petrificada en arenisca, producto de antiguas erupciones volcánicas que se depositaron en el fondo del mar y formaron una capa verde llamada toba. A diferencia de otros tipos de rocas o sedimentos, las tobas contienen cristales de circón, un mineral que se formó durante una erupción y que, como sugiere el nombre de la capa de roca que los contiene, es resistente.

El circonio es químicamente estable y resistente al calor y a la intemperie. Es duro como el acero y persiste cuando los minerales de otros tipos de rocas se erosionan. Dentro de estos resistentes cristales de circón, los átomos individuales de uranio se desintegran gradualmente y se transforman en átomos de plomo.

"Podemos utilizar técnicas de radioisótopos para fechar cuándo se formó el circón y así encontrar la edad de la erupción, así como el fósil", dijo Nigel Hughes, coautor de la monografía y profesor de geología de Universidad de California Riverside.

Es raro encontrar tobas de este período de tiempo particular, el período Cámbrico tardío, hace entre 497 y 485 millones de años. "No hay muchos lugares en el mundo que tengan esto. Es uno de los intervalos de tiempo peor fechados en la historia de la Tierra", dijo Hughes.

"Las tobas nos permitirán no sólo determinar la edad de los fósiles que encontramos en Tailandia, sino también comprender mejor partes del mundo como China, Australia e incluso América del Norte, donde se han encontrado fósiles similares en rocas que no pueden fecharse", dijo Shelly Wernette, ex geóloga del laboratorio Hughes ahora en la Universidad Estatal de Texas y primera autora de la monografía.

Los fósiles fueron descubiertos en la costa de una isla llamada Ko Tarutao. Se encuentra a unos 40 minutos al suroeste del continente en lancha rápida y es parte de un geoparque de la UNESCO que ha alentado a equipos internacionales de científicos a trabajar en esta área.

Para Wernette, el descubrimiento más interesante fueron 12 tipos de trilobites que se habían visto en otras partes del mundo, pero nunca antes en Tailandia. "Ahora podemos conectar Tailandia con partes de Australia, un descubrimiento realmente emocionante".

Durante la vida de los trilobites, esta región estaba en los márgenes exteriores de Gondwanalandia, un antiguo supercontinente que incluía África, India, Australia, América del Sur y la Antártida.

"Debido a que los continentes cambian con el tiempo, parte de nuestro trabajo ha sido determinar dónde estaba esta región de Tailandia en relación con el resto de Gondwanalandia", dijo Hughes. "Es un rompecabezas 3D en movimiento y que cambia de forma que estamos tratando de armar. Este descubrimiento nos ayudará a lograrlo".

Por ejemplo, tomemos la especie que lleva el nombre de la princesa real Sirindhorn. La especie recibió su nombre en homenaje a la princesa por su firme dedicación al desarrollo de las ciencias en Tailandia. "También pensé que esta especie tenía una cualidad regia. Tiene un tocado amplio y líneas limpias y amplias", dijo Wernette.

Si los investigadores pueden obtener una fecha de las tobas que contienen su especie homónima, Tsinania sirindhornae, y determinar cuándo vivieron, podrán decir que las especies estrechamente relacionadas de Tsinania que se encuentran en el norte y el sur de China tienen aproximadamente la misma edad.

En definitiva, los investigadores consideran que las imágenes del mundo antiguo escondidas en los fósiles encontrados contienen información muy valiosa para la actualidad.

"Lo que tenemos aquí es una crónica de cambio evolutivo acompañado de extinciones. La Tierra ha escrito este disco para nosotros y somos afortunados de tenerlo", dijo Hughes. "Cuanto más aprendamos de ello, mejor preparados estaremos para los desafíos que estamos diseñando hoy en el planeta".