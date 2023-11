El Ejército de Israel asegura haber "completado el cerco" contra Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Israel ha asegurado este martes que sus fuerzas han logrado "completar el cerco" a la localidad de Yabalia, situada en el norte de la Franja de Gaza y que acoge el campamento de refugiados más grande del enclave, antes de destacar que los militares "están preparados para continuar el ataque".

"La División 162º ha completado el cerco a Yabalia en la noche del martes", ha dicho en un comunicado publicado en su página web. "Han eliminado a terroristas y han destruido infraestructura", ha señalado, al tiempo que ha recalcado que "la artillería y aviones de guerra han trabajado para preparar el área para el combate".

Así, ha especificado que "las fuerzas (terrestres) han atacado objetivos terroristas con la ayuda de aviones de combate y drones" y ha puntualizado que "entre los objetivos figuran tres entradas a túneles en los alrededores de Yabalia donde fueron hallados terroristas".

"Los militares ubicaron y destruyeron lanzadores de cohetes", ha indicado el Ejército, que ha reseñado que miembros de las fuerzas especiales "actuaron al norte de Yabalia para abrir el eje" y "actuar contra objetivos terroristas en la zona"." Durante esta operación, los militares eliminaron a terroristas con apoyo aéreo, incautaron armas y varias ubicaciones, incluidas habitaciones de niños, y destruyeron entradas a túneles", ha subrayado.

Por otra parte, ha indicado que aviones israelíes bombardearon "cerca de 250 objetivos" de la organización terrorista Hamás" durante las últimas 24 horas. "Entre los objetivos hay decenas de terroristas, lanzamisiles y diversas infraestructuras terroristas", ha zanjado.

Fuentes citadas por el diario 'The Times of Israel' han destacado este martes que el Ejército ha sufrido diversos incidentes de "fuego amigo" durante los combates en la Franja de Gaza, algunos con resultado mortal, si bien las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado por ahora sobre estas informaciones.

Israel lanzó su ofensiva contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades de la Franja, controladas por el grupo islamista palestino, han denunciado más de 13.300 muertos, entre ellos más de 5.000 niños, mientras que más de 200 palestinos han muerto a manos de las fuerzas de seguridad de Israel y en ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.