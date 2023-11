Navarra reconoce la trayectoria del Instituto de Salud Incluyente de Guatemala

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

Esta entidad surgió hace 15 años a iniciativa de un grupo de profesionales de la salud con formación en salud pública, desarrollo social y medicina social. Desde entonces, el Instituto de Salud Incluyente de Guatemala está comprometido con la transformación de las políticas y el sistema de salud del país centroamericano, con el objetivo de promover la equidad en el acceso y el ejercicio de la salud. De hecho, en 2016 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala asumió el modelo de salud incluyente que promovía la entidad galardonada para implantarlo en el sistema público de salud guatemalteco.

El premio ha sido entregado por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, y el presidente de Laboral Kutxa, Txomin García, en un acto celebrado en el Salón del Trono, con la asistencia del presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y el presidente del jurado, Miguel Induráin, entre otras personas. Por parte del Instituto de Salud Incluyente de Guatemala han recogido el galardón el director de la entidad y médico Juan Carlos Verdugo y la enfermera Juana Millán.

El Premio Internacional Navarra a la Solidaridad, que este año ha alcanzado su 20 edición, es concedido por el Gobierno de Navarra en colaboración con Laboral Kutxa. Está dotado con 25.000 euros que permitirán a la entidad premiada potenciar la actividad que viene desarrollando en Guatemala.

El Instituto de Salud Incluyente también ha recibido, en el marco de los programas de cooperación del Gobierno de Navarra, más de 2,5 millones de euros desde el año 2009 para el desarrollo de su modelo de salud incluyente, en alianza con Médicos Mundi Navarra. Asimismo, 24 profesionales del Servicio Navarro de Salud y del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra han colaborado en proyectos de investigación de esta entidad guatemalteca.

Por último, el departamento de Derechos Sociales también ha financiado un proyecto de cooperación técnica para concretar los contenidos de programas de formación en servicio, que realizan los profesionales sanitarios una vez que han obtenido su titulación. En total, se estima que más de medio millón de personas del distrito municipal de salud de Cuilco y en otros 11 del Departamento de Sololá se han beneficiado de estos proyectos Instituto de Salud Incluyente de Guatemala financiados por el Gobierno de Navarra.

EL OBJETIVO DE HUMANIZAR LA SALUD

En su intervención, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha destacado el esfuerzo de la entidad galardonada no solo por "avanzar de manera transversal en áreas como la investigación, la formación y la innovación, entendiendo la salud como un derecho universal" sino también por tener en cuenta "cuestiones tan relevantes como la perspectiva de género, la interculturalidad y la armonía con el ambiente, además de la vinculación con nuestra Comunidad".

La consejera Maeztu también ha resaltado que el Instituto de Salud Incluyente de Guatemala y el Gobierno de Navarra comparten el objetivo de humanizar la salud. "Este Gobierno defiende la necesidad de humanizar las políticas públicas. Porque detrás hay personas, en muchas ocasiones en situación de vulnerabilidad. Y eso siempre tenemos que tenerlo presente", ha asegurado.

Por parte de la entidad galardonada, Juan Carlos Verdugo y Juana Millán han agradecido al Gobierno de Navarra y a Laboral Kutxa el premio, que han hecho extensivo a todos los profesionales sanitarios que trabajan con la sociedad guatemalteca, "que atraviesa uno de los momentos más difíciles" por la actual situación política del país, según han expuesto.

Juana Millán ha realizado un repaso a la trayectoria del Instituto de Salud Incluyente de Guatemala, que "forjó una alternativa sanitaria, una propuesta innovadora para toda la población guatemalteca, que garantizara el derecho a la salud". "Después de 19 años el modelo pasó a ser política pública y parte de nuestro equipo tuvo la oportunidad de dirigir el Ministerio de Salud", ha explicado.

Juan Carlos Verdugo también ha destacado esta aportación del Instituto a la política sanitaria del país, "iniciando una nueva etapa en la que las concepciones y prácticas impulsadas abarcan todas las dimensiones de la política pública" con "una atención primaria renovada y redes integrales de atención en salud".

Finalmente, el presidente de Laboral Kutxa, Txomin García, ha reconocido que "reconforta saber que hay personas que entregan su tiempo, su experiencia y, en ocasiones, hasta su vida en hacer que el mundo sea algo más justo, en algo fundamental como el acceso a la salud también para los colectivos más desfavorecidos".

La ambientación musical del acto ha corrido a cargo de los miembros del grupo Sinfonía Navarra: Álvaro Iborra, clarinete; Kinito Huerta, fliscorno; y Sergio Pizarra, marimba. El trío ha interpretado las canciones 'Every breath you take' y 'Txoria txori', así como una canción tradicional guatemalteca.

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y REUNIONES DE TRABAJO

Aprovechando su estancia en Navarra, los representantes del Instituto de Salud Incluyente de Guatemala mantendrán este miércoles un encuentro con el alumnado de la Escuela de Educadores, que pertenece a la Red de Escuelas Solidarias que impulsa el Gobierno de Navarra.

Asimismo, Juan Carlos Verdugo y Juana Millán mantendrán mañana por la tarde una sesión abierta en la Universidad Pública de Navarra dirigida a profesionales sociosanitarios para acercar la transformación del sistema sanitario en Guatemala gracias al apoyo económico y técnico de Navarra.

Finalmente, los representantes del Instituto también realizarán una sesión de trabajo con el personal del Servicio de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra y la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional del Parlamento de Navarra.

20 EDICIONES DEL PREMIO

El Premio Internacional 'Navarra' a la Solidaridad fue creado conjuntamente por el Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa en el año 2001, aunque la entrega del premio se realizó al año siguiente. En el año 2010, el Premio se incorporó a los Premios Internacionales 'Príncipe de Viana', bajo la denominación de Premio Príncipe de Viana de la Solidaridad. En 2012, se volvió al formato inicial, tanto en denominación como en el planteamiento del acto de entrega.

El Premio Navarra a la Solidaridad tiene por objetivo resaltar a personas, ONG o instituciones que destacan por su labor o trayectoria en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan la agenda de las Naciones Unidas de aquí a 2030, ha informado el Gobierno.

Desde su primera edición en 2001, el Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa han otorgado este reconocimiento a organizaciones y personalidades de varios continentes, con perfiles muy variados. Así, han resultado reconocidas: el Premio Nobel de la Paz Muhamad Yunus; las Hermanas Misioneras de la Caridad de Calcuta; el Servicio Jesuita a los Refugiados; Uganda Network of Aids Service Organisations (UNASO); la Federación Internacional de Fe y Alegría; la Orden Hospitalaria San Juan de Dios; Wassu Gambia Kafo y Mama Samathe; el Vicariato Apostólico de Aguarico-Misión Capuchina en Ecuador; e Isabel Martín- Creative Handicraft.