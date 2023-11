Policía de Haití detiene a nuevo sospechoso del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Un nuevo sospechoso del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021 fue detenido el lunes en Haití.

Macky Kessa, alcalde de la ciudad costera de Jacmel, en el sur del país, fue arrestado pero no se le han incoado cargos, dijo su abogado Jimmy Jean-Baptiste a The Associated Press.

El abogado indicó que Kessa permanece detenido en la tristemente célebre Penitenciaría Nacional de la capital Puerto Príncipe, y que planea buscar su liberación.

De momento se desconoce el motivo por el que Kessa fue arrestado. Jean-Baptiste se negó a entrar en detalles, e hizo notar que la investigación continúa abierta.

El arresto ocurrió después de que Kessa se reunió con el juez Walther Wesser Voltaire, quien investiga el caso y ha entrevistado a varios otros sospechosos que continúan en prisión luego de más de dos años. Voltaire es el quinto juez que preside el caso, ya que sus predecesores se han recusado por distintos motivos, incluido el temor de ser asesinados.

Voltaire no respondió de momento a un mensaje solicitándole sus comentarios. Ha dicho previamente que no hará declaraciones sobre el caso porque sigue en marcha. Hasta el momento se han llevado a cabo varias audiencias, pero ningún juicio.

Más de 40 sospechosos han sido detenidos en relación con el caso, la mayoría de ellos poco después de que Moïse fue asesinado a balazos dentro de su residencia privada. Su esposa Martine Moïse resultó herida.

Entre los detenidos hay 18 exsoldados colombianos acusados de participar en el plan y varios oficiales de alto rango de la policía haitiana.

Mientras el caso se prolonga en Haití, 11 sospechosos han sido extraditados a Estados Unidos, y dos de ellos ya fueron sentenciados.

Los fiscales estadounidenses han descrito un extenso plan entre sospechosos en Haití y el sur de Florida que pretendían beneficiarse de lucrativos contratos a firmarse con un sucesor de Moïse, después de que él fuera secuestrado o asesinado.