Sandra Cuevas blinda a la Cuauhtémoc de “políticos oportunistas” que busquen ganar votos

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, afirmó que en esa demarcación de la Ciudad de México no se dejará entrar a “políticos oportunistas” que quieran buscar el voto de los habitantes para las próximas elecciones.

“A partir de hoy, a petición de vecinos, de los principales liderazgos de la Cuauhtémoc, que si ellos no movilizan a la gente no se ganan la Cuauhtémoc, en la alcaldía se inicia el bloque diamante, que consiste en no dejar entrar a ningún político oportunista a nuestras calles”, declaró.

También anunció que pone pausa a su militancia en el Frente Amplio por México, ya que consideró que los presidentes de los partidos que la conforman carecen de proyecto y no han escuchado a la población.

“Pongo una pausa con el frente, con el PAN, con el PRI y con el PRD, pongo una pausa por los tratos, por la falta de palabra, por la falta de unidad, de solidaridad, de proyecto. Dejo claro que no formaré parte de las filas de Morena por convicción”, añadió.

3 decisiones anuncia Sandra Cuevas.

1) Hoy pongo pausa con el frente PRI PAN PRD.

2) Yo no formaré parte de las filas de Morena por convicción.

3) a petición de vecinos y liderazgos de Cuauhtémoc inicia el bloque diamante. No dejar entrar a políticos oportunistas a nuestras… pic.twitter.com/5AHg0SLeiJ — carolina rocha m (@carolina_rocha_) November 21, 2023

Cuevas se suma a las figuras políticas de la Ciudad de México que en días recientes han roto con el frente, el primero de ellos fue Victor Hugo Lobo, diputado local por el PRD y exalcalde de la Gustavo A. Madero, partido al que renunció el 14 de noviembre y aseguró que con él lo hicieron 65 mil personas más.

El alcalde priísta con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, el 17 de noviembre cuestionó el método que usó el FAM para imponer a Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, como el candidato de esa coalición para la jefatura de Gobierno y enfrentar a Clara Brugada, de Morena.

Un día después anunció su renuncia al PRI, anuncio también que los diputados del Congreso de la Ciudad de México que simpatizan con él votaría por la ratificación de Ernestina Godoy, fiscal general de la capital quien busca el apoyo de la mayoría de los legisladores para permanecer cuatro años más.

En otro momento de sus declaraciones dijo que Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, partido que la alcaldesa aseguró que está próximo a desaparecer, la citó y “como no podía faltar, siempre borracho, siempre que a mí me recibió Zambrano fue borracho, prepotente y majadero”.

Añadió que Zambrano le cuestionó que quién era ella para levantar la mano y buscar la candidatura para la jefatura de Gobierno, pues había muchos formados antes que ella.