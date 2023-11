Virginia Torrecilla: "Necesitaba un cambio, Madrid me consumió mucho, los peores momentos los he pasado ahí" LIGA F (LIGA F/Europa Press)

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La centrocampista española del Villarreal CF Virginia Torrecilla reconoció este martes que su llegada al conjunto castellonense y a una ciudad más pequeña tras su paso por el Atlético de Madrid "ha sido muy grande en todos los aspectos", pero que era lo que necesitaba porque su estancia en la capital le consumió "mucho"

"El cambio ha sido muy grande en todos los aspectos, en el deportivo y personal, pero yo lo necesitaba porque Madrid me consumió mucho y los peores momentos los he vivido ahí. Estoy muy contenta y tranquila, poco a poco recuperándome y teniendo minutos que al final es lo que más me importaba y lo que realmente necesito para volver a un buen nivel", destacó Torrecilla tras la presentación del álbum de cromos de la Liga F de 'Panini' de la temporada 2023-24.

Por otro lado, la mallorquina cree que se está viendo el 'boom' del fútbol femenino en España tras la histórica conquista del Mundial y que está habiendo mucha "diferencia en todos los aspectos" en la Liga F, que "está mejorando muchísimo" y provocando que "las jugadoras de otros países quieran venir aquí". "Creo que es algo muy bueno para todas nosotras y vamos a seguir haciéndolo para que esto siga llamando y que la gente quiera ver el fútbol femenino", indicó.

"Yo creo que realmente estamos mejorando mucho en todos los aspectos, es verdad que vamos poco a poco, pero sobre todo, que la liga sea más atractiva quiere decir que nos metamos mucho más dentro del campo, seamos mucho más profesionales en todos los aspectos y creo que lo estamos haciendo. La esencia del fútbol femenino es saber tratar al aficionado y ser consciente de lo que estamos viviendo", puntualizó.

Preguntada por Alexia Putellas, jugadora a la que conoce muy bien y que ahora se está adaptando a jugar de 'falsa 9' con el FC Barcelona, recordó que la doble Balón de Oro "es una jugadora muy polivalente". "Puede jugar en la izquierda, la derecha, el medio, mediapunta, incluso de delantera como lo estamos viendo también a día de hoy y creo que eso la ha hecho llegar hasta donde está a día de hoy. Yo no hablo con ella del tema deportivo ni mucho menos, al final sabemos cómo es, es muy exigente consigo misma", detalló.

Sobre las molestias de la catalana en la rodilla, Torrecilla aseguró que no "ha hablado estos días" con ella, pero que sabe que "es un momento complicado para ella por el gen que tiene de querer superarse y querer jugar". "La comprendo muchísimo, pero estoy segura de que está bien. Obviamente, estamos en contacto siempre que podemos, los focos están sobre ella y lo sabe", recalcó.

La centrocampista admitió también que no se ve "capacitada para ser entrenadora" ya que es una persona con "muy poca paciencia", y aunque le gustaría seguir "vinculada en el fútbol femenino" porque es lo que le ha dado "la vida", no será en un banquillo.

La futbolista de 29 años es una de las imágenes de la portada de álbum de 'Panini', algo que le deja "muy contenta" porque es una manera de seguir "dando pasos para visibilizar" el fútbol femenino, que es "algo muy bueno" para ellas.

La exfutbolista del Atlético de Madrid confesó que el cromo que más quiere es "el de Alexia" y hace unos años era el de Vero Boquete ya que "ha representado el fútbol femenino desde siempre y sigue haciéndolo desde Italia".