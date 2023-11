Feliciano López: "La idea es que las Finales de la Davis vayan rotando por el mundo"

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

"Se jugó en Madrid en el 19, en el 20 era allí y no se jugó por la pandemia, y en el 21 se volvió a jugar en Madrid y luego entró Málaga, además de Valencia en fase de grupos. Desde el cambio de formato España ha acaparado todo, y la idea es que las Finales también vayan rotando por el mundo porque hay países que no han tenido la oportunidad de jugar en su casa. Nosotros hemos tenido mucha suerte, pero hay otros países que dicen que llevan cinco años sin jugar Copa Davis en casa", expresó Feliciano López en una mesa redonda con la prensa organizada por Lexus, patrocinador de la competición.

El toledano reconoció que "hay voluntad por parte de Málaga para seguir porque está invirtiendo mucho dinero Andalucía en el deporte y están muy contentos". "Puede seguir aquí y hay buena disposición, pero no sé cuánto tiempo, pero lo que no creo también es que sea muy largo el contrato porque al final esto tiene que también moverse a otras ciudades. Idealmente en Europa, en mi opinión, pero Málaga ha hecho un 'trabajazo' y se me ocurren pocas ciudades mejores", advirtió.

'Feli' apuntó que se ha trabajado para mejorar las instalaciones para los ocho países finalistas porque se dieron "cuenta" el año pasado que dos pistas de entrenamiento "eran pocas". "Pusimos una más este año y ha sido de mucha ayuda porque pueden planificar los entrenamientos mucho mejor", detalló. Y después de un primer año, para el segundo ya tienes la experiencia de qué "cosas que puedes mejorar o simplemente hacer diferente".

"Este año ha habido bastante interés por parte de invitados y patrocinadores, incluso sin jugar España, y esto dice mucho de la competición también y de que la gente valora mucho lo que es en sí, independientemente de quién juegue", prosiguió, celebrando que el día que juega Novak Djokovic, el jueves, ya "estaba prácticamente vendido todo" y que la venta de entradas para las semifinales del sábado y la final del domingo está "bastante bien".

Para Feliciano López, "en Málaga hay una afición increíble a tenis". "Es una suerte que haya comunidades de gente viviendo aquí de otros países, que eso es muy raro de ver en otras ciudades europeas y se crea la atmósfera de Copa Davis que es la que realmente lo hace especial", recalcó.

PIDE DAR "CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD" AL ACTUAL FORMATO

Sobre el formato de la competición, el extenista admitió que son "Somos conscientes de las debilidades que tiene", pero apeló a ser más dialogantes y no a realizar "críticas tan fuertes" como la que hizo a través de las redes sociales el suizo Stan Wawrinka con un vídeo en las redes sociales donde se veían las gradas vacías antes del Francia-Suiza en Manchester (Inglaterra).

"No me consta que alguien de la organización haya hablado con él. El tema es que un 'tuit' en un momento dado hace mucho más daño de lo que la gente pueda pensar porque al día siguiente, por ejemplo, estaba lleno el estadio. El nivel de espectadores en la fase de grupos ha sido infinitamente mayor, el nivel de países participando también ha sido mayor. Soy más partidario de sentarnos, hablar y a ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo", remarcó.

Feliciano López no esconde que desde la entrada en su momento de Kosmos la competición ha vivido "varios formatos distintos y eso genera confusión también en el jugador y en el fan". "Por eso al actual se le puede dar continuidad y un poco de estabilidad. Lo ideal es que tiene un poco de los dos, pero no estamos cerrados para nada a que en el futuro se pueda incorporar mejor un poco más el antiguo antes de las Finales", admitió.

El director de las Finales tampoco olvida que la Davis también vive "un poco la incertidumbre" de sufrir bajas de último momento como la del canadiense Felix Auger-Aliassime y, sobre todo la del británico Andy Murray, y que aunque esta competición "no puede depender de uno o dos jugadores, sí es importante que estén determinados, sobre todo por temas de televisión, porque tienen una repercusión enorme y las audiencias", apuntó.

"Que estén Djokovic y Sinner ayuda mucho", confesó, reiterando una vez más su agradecimiento al serbio porque "no es muy normal su compromiso con la Davis a estas alturas de su carrera y después de un año como el que ha tenido". "Ayudará mucho a que la gente se siga dando cuenta de que esta competición es realmente, para nosotros, como el Mundial lo puede ser para un futbolista", explicó.

De todos modos, el extenista español manifestó que habría sido "una putada" si el número uno del mundo o el italiano se hubieran lesionado en las Finales de la ATP, aunque los directores de torneos están "acostumbradísimos" a estas situaciones por un "calendario súperexigente".

"NUESTRA NUEVA GENERACIÓN NO HAY UN BLOQUE TAN SÓLIDO COMO ANTES"

Y es que Feliciano López es también el director del Mutua Madrid Open, un torneo "muy particular en el sentido comercial" y que "ha conseguido que la gente de Madrid esté esperando a mayo para ir al tenis". "Eso es muy difícil porque los torneos de tenis antes van de ciudad en ciudad, no todos están tan asentados en una ciudad como Madrid. Al principio costó porque era una cosa nueva, pero lo difícil es consolidarlo después", puntualizó. "Lo bonito de la Davis es que gente que no tiene la oportunidad de ver tenis de alto nivel puede hacerlo", aclaró.

Finalmente, sobre la selección española, ausente de estas 'Finales a 8', reconoció que fue "duro" para su amigo David Ferrer la eliminación en el 'round robin' de Valencia. "No le gusta nada perder, fue en Valencia, su casa, y estaba debutando como capitán, pero también es consciente de que estas cosas pasan y el que no pudiese estar Carlos (Alcaraz) también fue un palo a nivel psicológico en el equipo", recordó.

"Al final, el equipo le necesitaba más que nunca en ese momento porque estábamos también con Carreño y Bautista lesionados. Otras veces hemos tenido un equipo muy compacto, donde si faltaba uno había otro, y el nivel era muy alto. En la nueva generación no hay un bloque tan sólido como había antes y cuando hay una baja tan sensible como esa se nota más también", sentenció, asegurando que 'Ferru' está "animado" para 2024, año en el que España "seguramente tendrá que jugar las previas en febrero", y que le gustaría algún día ejercer la capitanía.