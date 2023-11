India restablece los servicios de visa electrónica para canadienses y rebaja la disputa diplomática

NUEVA DELHI (AP) — India restableció los servicios electrónicos de visas para ciudadanos canadienses, según dijo el miércoles un funcionario del Ministerio indio de Exteriores, dos meses después de que Canadá acusara al país del sur de Asia de estar implicado en el asesinato de un separatista sij en Canadá.

La visa electrónica volvía a funcionar el miércoles, indicó el funcionario a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con periodistas.

La medida podría rebajar las tensiones entre los dos países, que cruzaron acusaciones y expulsiones de diplomáticos, e India prohibió las visas a ciudadanos canadienses.

El conflicto diplomático comenzó cuando el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo en septiembre que había “acusaciones creíbles” de implicación india en el asesinato del ciudadano canadiense Hardeep Singh Nijjar en un suburbio de Vancouver en el oeste de Canadá.

Nijjar, de 45 años, era un fontanero y activista sij que fue asesinado en junio por hombres armados enmascarados en Surrey, a las afueras de Vancouver.

Hacía años que India acusaba a Nijjar, un ciudadano canadiense nacido en India, de tener lazos con el terrorismo, algo que él negaba. Nueva Delhi tachó de “absurda” la acusación canadiense de que el país estuviera implicado en el asesinato.

Las preocupaciones de India sobre los grupos separatistas sij en Canadá complican desde hace mucho la relación entre los dos países, pese a sus fuertes lazos comerciales y de defensa. India ha acusado en el pasado a Canadá de dar cobijo a separatistas y “terroristas”.

La acusación dejó esas tensiones sobre la mesa, y Canadá retiró a 41 de sus 62 diplomáticos en India después de que Nueva Delhi advirtiera que les despojaría de su inmunidad diplomática, algo que las autoridades canadienses calificaron de violación de la Convención de Ginebra.

India suavizó el veto el mes pasado y reanudó los servicios para tramitar visas de entrada, negocios, tratamientos médicos y conferencias para ciudadanos canadienses.