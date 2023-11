La productora de Jordi Évole da el salto a la ficción con un proyecto sobre la figura de Rita Barberá

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La productora se ha asociado con Beta Fiction Spain en un proyecto que retratará desde la ficción "una época y una forma de hacer política a través de una de sus figuras más carismáticas y controvertidas", según ha explicado la empresa.

Ambas productoras prevén que el proyecto, que actualmente está en las primeras etapas de desarrollo, entre en fase de producción durante 2024.

Producciones del Barrio es una productora de contenidos audiovisuales especializada en el género documental con sede en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Liderada por Jordi Évole y con un equipo de más de 50 profesionales, Producciones del Barrio se ha especializado en obras periodísticas en torno a personajes relevantes, como 'Salvados', 'Lo de Évole', 'Eso que tú me das', 'AMÉN: Francisco responde' o 'No me llame Ternera'.