Medina Cantalejo: "Estamos deseando que paguen los culpables del 'caso Negreira', nos ha hecho mucho daño"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Estamos deseando que definitivamente paguen los culpables. Esto ha hecho mucho daño al arbitraje, es una situación muy grave que daña al arbitraje y al fútbol español", aseveró Medina Cantalejo durante una rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros (CTA) para hacer balance del primer tercio de temporada.

El excolegiado dejó claro que le parecía "inapropiada las apreciaciones" que se están realizando. "Si tienen pruebas, que lo castiguen ya, queremos que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva, y que quien lo haya hecho lo pague, sea Negreira, el FC Barcelona o quien sea. Si el juez tiene nombre y apellidos del árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague", subrayó.

El presidente del colectivo arbitral apuntó "la tremenda sorpresa" con la que vivieron cuando el caso "salió a la luz pública" y que rápidamente decidieron poner "en manos de la Fiscalía, Departamento de Integridad y de Antiviolencia toda la información" que se les requirió "y más". "Tenemos que respetar el auto del juez porque si no, no podemos pedir nosotros respeto, pero no lo comparto, en absoluto, es un poco aventurado hablar de indicios, de comentarios...", advirtió.